Son seçim anketine İYİ Parti ve CHP'nin arasındaki fark damga vurdu

Konda Araştırma tarafından aralık ayı içerisinde yapılan seçim anketinde AK Parti'nin oy oranı yüzde 36.6, CHP'nin oy oranı ise yüzde 22.8 olarak belirlendi. İYİ Parti'nin yüzde 19.3'lük kesimin desteğini aldığı araştırmada HDP'nin oy oranı yüzde 10, MHP'nin ise yüzde 7 oldu.

Partiler seçim çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Konda Araştırma, aralık ayı içerisinde yaptığı anketi yayınladı. Ankete aynı ittifak içerisinde yer alan CHP ve İYİ Parti arasındaki fark damga vurdu.

İşte yapılan anketten çıkan sonuç;

%36,6 AKP

%22,8 CHP

%19,3 İYİP

%10.0 HDP

%7,0MHP

%4,3Diğer Partiler