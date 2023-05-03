Son seçim anketinden çarpıcı sonuç! Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında yüzde 3.4 fark var

2018 seçimlerini en doğru bilen araştırma şirketi ORC, cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48 oy alırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 44.6'da kaldı.

Türkiye seçimlere doğru giderken araştırma şirketleri de anketlere hız verdi. 14 Mayıs'a sayılı günler kala ORC Araştırma 29 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

KILIÇDAROĞLU İLE ERDOĞAN ARASINDA 3.4 PUAN FARK VAR

Ankette, "Bu pazar cumhurbaşknlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirdiniz?" diye soruldu.Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3.4 puan önünde yer aldı.

KILIÇDAROĞLU YÜZDE 48 OY ALDI

Ankette Kılıçdaroğlu'nun oyu yüzde 48 olurken, Erdoğan ise yüzde 44.6 oy aldı. Muharrem İnce yüzde 4.3, Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise yüzde 3.1 oy aldı.

SEÇİM İKİNCİ TURA KALIYOR

14 Mayıs'ta da sonuç böyle gelirse, adaylar yüzde 50'yi geçemediği için seçim ikinci tura kalacak. Vatandaşlar ikinci tur için 28 Mayıs'ta tekrar sandığa gidecek ve en fazla oy alan aday 13. cumhurbaşkanı olacak.