Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan fazla

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan fazla
Güncelleme:
PİAR Araştırma'nın yüzlerce katılımcıya "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yönelttiği Şubat ayı seçim anketinde çarpıcı sonuçlar elde edildi. Kararsızların dağıtılması sonrasında ankette CHP yüzde 35,1 ile birinci parti olurken, AK Parti yüzde 31,7 ile ikinci parti oldu.

  • PİAR Araştırma'nın Şubat 2026 anketine göre CHP %35,1 oy oranıyla birinci parti oldu.
  • AK Parti %31,7 oy oranıyla ikinci parti oldu.
  • İYİ Parti %5,6 oy oranıyla beşinci sırada yer aldı.

PİAR Araştırma şubat ayı seçim anketi sonuçlarını yayımladı. 2260 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette vatandaşlara "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

FARK 3 PUANDAN FAZLA

Şirketin Şubat 2026 "Türkiye Siyasi Gündem Araştırmasına göre, kararsızların dağıtılmasından sonra ankette CHP yüzde 35,1 ile birinci parti olurken, AK Parti yüzde 31,7 ile ikinci parti oldu.

İYİ PARTİ 5. SIRADA YER ALDI

MHP yüzde 9,0 ile üçüncü, DEM Parti yüzde 8,8 oy ile dördüncü, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 5,6 beşinci, Zafer Partisi yüzde 4 ile altıncı ve YRP yüzde 2.7 ile yedinci sırada yer aldı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haber YorumlarıIzzet erdoğan:

Ekrem Başkan ile bu iktidarı devireceğiz!!! Anketler ortada!!!

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Bence güce bakılmalı . Güç Reis'de. Seçim yapıldı , diyelim Chp kazandı. Kılıçdaroğlu'na görevin verilmemesi konusu aklıma geldi. Bu halde de dosyalar gündeme getirilip seçim iptal edilemez mi .

Haber YorumlarıSinan Yucel:

İnandık haklısınız kicimla güldüm yalan haber okumaktan yorulduk

Haber YorumlarıAsi Kartal:

her zaman tam tersi olur

Haber Yorumlarıoset ahmet:

Nerede yaptılar anketi, kadıköydemi?

