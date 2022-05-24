Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ile CHP arasındaki fark 5 puana düştü - Haberler

2023 seçimleri için geri sayım devam ederken anket şirketleri de yapmış oldukları araştırmaların sonuçlarını yayınlamaya devam ediyor. Son olarak Alf Araştırma şirketi 13-17 Mayıs tarihleri arasında 51 kentte yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

AK PARTİ İLK SIRADA

51 ilde 3 bin 550 kişiyle yapılan ankette, vatandaşlara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların verdiği yanıtlara göre, AK Parti yüzde 28,5 oy aldı. İkinci sırada ise yüzde 24,8 ile CHP geldi.

İYİ PARTİ'NİN OY ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Çalışmanın en dikkat çeken noktası ise İYİ Parti'nin oy oranlarındaki artış oldu. CHP ile arasındaki farkı 5 puana düşüren İYİ Parti yüzde 19 oy aldı. Anket sonuçlarına göre onları yüzde 8,1 ile HDP; yüzde 7,1 ile MHP; yüzde 2,3 ile DEVA Partisi takip etti.

İTTİFAKLARDAKİ SON DURUM

Anket sonuçlarına göre; AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 35,6. CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı ise yüzde 43,3 oy alıyor. Muhalefetin oluşturduğu Altılı Masa'nın oy oranı ise, yüzde 50 olarak ölçüldü.