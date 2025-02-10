Son seçim anketinde büyük sürpriz! İşte partilerin oy oranları

Erken seçim tartışmaları devam ederken BETİMAR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman, konuk olduğu programda yaptıkları son anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı.

CHP BİRİNCİ PARTİ KONUMUNDA

Ankette katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Araştırmaya göre; CHP yüzde 31.6 ile birinci parti olurken, AK Parti yüzde 31.2 ile ikinci sırada yer aldı.

ÜÇÜNCÜ SIRADA MHP VAR

Abdullah Öcalan'a yapılan çağrı sonrası oy oranı merak edilen MHP yüzde 9.1 ile üçüncü sırada kendine yer bulurken, DEM Parti yüzde 8.8 ile dördüncü, İYİ Parti ise yüzde 5.1 ile beşinci sırada konumlandı.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle: