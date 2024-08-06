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Son seçim anketinde AK Partiyi üzecek sonuç: Oy oranı 2002'den bu yana en düşük seviyede

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Metropoll Araştırma'nın son anketine göre, AK Parti'nin oyları son 4 ayda düşüşe geçti. Nisan ayında %31,1 olan oy oranı Temmuz ayında %26,1'e geriledi. Anket sonuçlarını paylaşan Metropoll Araştırma Başkanı Özer Sencar, AK Parti'nin oylarının 3 Kasım 2002'den bu yana en düşük seviyeye indiğini söyledi. CHP'nin Nisan ayındaki oyu ise %35,9'dan Temmuz ayında %33,8'e geriledi.

Türkiye genelinde 26 bölgeyi esas alan ortalama bin 784 kişi ile yapılan son seçim anketinin sonuçlarını paylaşan Metropoll Araştırma, vatandaşlara "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Ak Parti'nin ve CHP'nin 4 aylık oy oranlarının baz alındığı anketten çıkan sonuçlar şaşırttı.

Araştırmada 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarının verileri yer aldı. AK Parti ve CHP'nin 14 Mayıs 2023 Milletvekili Seçim Sonuçları'nın da yer aldığı ankette, kararsızlar dağıtılarak iki partinin yüzdesel farkları paylaşıldı.

AK PARTİ'NİN OY ORANINDA 4 AYDA CİDDİ DÜŞÜŞ

Buna göre AK Parti'nin nisan ayındaki oyu yüzde 31,1 olurken, temmuz ayında yüzde 26,1'e geriledi.

AK Parti'nin son 4 aydaki oy oranı şu şekilde;

  • Nisan: Yüzde 31,1
  • Mayıs: Yüzde 29,1
  • Haziran: Yüzde 32,4
  • Temmuz: Yüzde 26,1

CHP'DE 2 PUANLIK DÜŞÜŞ

CHP'nin ise nisan ayındaki oyu yüzde 35,9'u görürken, Temmuz ayında ise yüzde 33,8 aldığı görüldü.

CHP'nin son 4 aydaki oy oranı şöyle;

  • Nisan: Yüzde 35,9
  • Mayıs: Yüzde 33,2
  • Haziran: Yüzde 32,8
  • Temmuz: Yüzde 33,8

"2002'DEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEYE İNDİMİŞ DURUMDA"

Anket sonuçlarını paylaşan Metropoll Araştırma Başkanı Özer Sencar, "Son 4 ayda AK Parti ve CHP'nin oylarındaki (kararsızlar dağıtılmış) değişim. Dar gelirlilerin tepkisi nedeniyle AK Parti oyları 3 Kasım 2002'den buyana en düşük seviyeye inmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

Özer Sencar MetroPOLL AK Parti Politika Haberler

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Yorumlar (5)

Metehan Eryilmaz:

Bu kadar kötü yönetip bu kadar oy almak da ayrı başarı.

53
8
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Yunus Deliorman :

dedeler nineler hayatlarını kaybettikçe oy oranı düşüyor

27
4
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Süleyman Muhteşem:

Aldığı Oy bile çok

16
7
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Mehmet Kan:

Birinin geçmişi birinin geleceği bozuk kapatın hepsinini.ilk öncede demden başlayın.

4
5
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atilla çekiç:

kendileri diyor eğitim seviyesi artıkça oylarımız düşüyor diyorlardı yalanmı

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