Son seçim anketi çok konuşulacak! Zirvede Erdoğan var, Yavaş ile Kılıçdaroğlu arasındaki fark bomba

Optimar Araştırma tarafından yapılan son seçim anketinin sonuçları açıklandı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yapılan ankette ilk sırayı yüzde 36.48 ile Cumhurbaşkanı Erdoğan aldı. İkinci sırayı alan Mansur Yavaş yüzde 14.67 oranında oy alırken, hemen arkasındaki Kılıçdaroğlu'nun oy yüzdesi 14.57 oldu. İki isim arasındaki oy farkının azlığı dikkat çekti.

Anket şirketleri tarafından yapılan araştırmalar hayli ilgi görüyor. Optimar Araştırma da son anketinin sonuçlarını vatandaşlarla paylaştı. Şirket, 12-15 Ağustos'ta Türkiye genelinde 2 bin kişiye hem seçimlerde hangi partiye hem de hangi adaya oy vereceğini sordu.

ZİRVEDE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VAR

Anketin Cumhurbaşkanlığı ayağında zirveyi yüzde 36.48'lik oy oranıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan aldı. Cumhurbaşkanı'nı sırasıyla yüzde 14.67 ile Mansur Yavaş, yüzde 14.57 ile Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 9.52 ile Selahattin Demirtaş, yüzde 8.30 Devlet Bahçeli, yüzde 7.62 ile Meral Akşener, yüzde 3.73 ile de İmamoğlu takip etti.

AK PARTİ'NİN OYU YÜZDE 37.2

Ankette siyasi partilerin oy oranlarına da yer verildi. Ankette AK Parti yüzde 37.2 oy alırken, AK Parti'yi sırasıyla yüzde 26 ile CHP, yüzde 10 ile İYİ Parti, yüzde 9.9 ile HDP, yüzde 9.5'le de MHP takip etti.

Ankette diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde gerçekleşti:



Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.5

Zafer Partisi yüzde 1.5

DEVA Partisi yüzde 1

Gelecek Partisi yüzde 0.6