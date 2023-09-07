Son seçim anketi! Akşener'in çırpınışları da İYİ Parti'nin eriyişini durduramadı

Yapılan son seçim anketinde AK Parti'nin oy oranı yüzde 33.9, CHP'nin oy oranı yüzde 21.7, MHP'nin oy oranı ise yüzde 9.8 olarak belirlendi. Aynı ankette son dönemlerdeki sivri çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çeken İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 6.7 olarak belirlendi.