Son Dakika! Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı Ahmet Yener oldu

Son dakika! Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na, görev süresi dolan Muharrem Akkaya yerine Ahmet Yener seçildi. Başkanvekili ise Ekrem Özübek oldu.

YSK'nin yeni seçilen üyeleri Ali Çopur, İsmail Kalender, Feyzi Eroğlu, Talip Bakır ve Serdar Mutta için düzenlenen yemin töreninin ardından kurul başkanı ve başkanvekilliği için seçim yapıldı.

YENİ BAŞKAN AHMET YENER OLDU

Yeni 5 üye ile görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt arasından gizli oylamayla yapılan seçim sonucunda Ahmet Yener, YSK başkanı oldu. YSK başkanvekilliğine ise Ekrem Özübek seçildi.

GÖREVİNİ DEVRETTİ

Görev süresi dolan Muharrem Akkaya, YSK başkanlığına seçilen Ahmet Yener'e görevi devrettikten sonra kurumdan uğurlandı. Akkaya, YSK önünde bekleyen basın mensuplarına, görevini Yener'e devrettiğini söyledi ve başarı diledi. Akkaya'yı uğurlayan Yener de görev süresi dolan başkan ve başkanvekiline emekleri dolayısıyla teşekkür etti.

AHMET YENER KİMDİR?

Yener, 13 Nisan 1966 tarihinde Beypazarı'nda doğdu. Ankara İmam Hatip Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Ankara'da hakim adayı olarak mesleğe başlayan Yener; sırasıyla Baykan, Yığılca, Sivrihisar, Osmaniye ve Kırıkkale Hâkimliği görevlerinde bulundu. 22 Aralık 2011 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Ahmet Yener, halen Yargıtay Yirmibirinci Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürüyor.

Yener'in; "İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Tazminat Davalarında Görev ve Yetki", "İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Manevi Tazminat Davaları", "İş Kazası ve Meslek Hastalığı", "İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Maddi Tazminat Davaları" adlarında ortak çalışmaya dayalı dört adet eseri bulunuyor.

Ahmet Yener (solda)

5 ÜYE YEMİN EDEREK GÖREVE BAŞLADI

Öte yandan üyeliğe Danıştay'dan seçilen Ali Çopur ve İsmail Kalender ile Yargıtay'dan seçilen Feyzi Eroğlu, Talip Bakır ve Serdar Mutta için YSK'de tören düzenlendi. Yüksek Seçim Kuruluna seçilen 5 üye bugün yemin ederek göreve başladı.