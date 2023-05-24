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Son Dakika! Ümit Özdağ: 2. turda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz

Politika Haberleri

Son dakika! 2. turda hangi adaya destek vereceği merak konusu olan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında ortak açıklama yaptı. Özdağ, "Kemal Bey ile görüştük, sığınmacıların geri dönmesi gerektiğini söyledi. Kendisiyle fikir birliğine vardık. Zafer Partisi olarak 2. turda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz" dedi. Kılıçdaroğlu ise "Oturduk konuştuk. Güzel sonuçlar elde edildi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmek için saat 10.30'da Zafer Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Kılıçdaroğlu ve Özdağ yaklaşık 50 dakika görüştü. Görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen iki lider açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu "Bir metin hazırlandı. O metni paylaşacağız. Türkiye'nin geleceği açısından, huzurlu bir ülke olması açısından, Türkiye'nin güçlendirilmiş parlamenter sisteme kavuşması açısından her bir partiye sorumluluklar düşüyor. Güzel sonuçlar elde edildi. Dolayısıyla ev sahipliği yaptığı için genel başkan ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim. Umarım Türkiye çok daha güzel bir atmosferde seçim sonrası tekrar buluşacağız" dedi.

Özdağ ise "Türkiye'nin en önemli sorunu 13 milyon sığınmacı ve kaçağın geri yollanmasıdır. 13 milyon vatanlarına geri yollanmadan, yenilerinin gelmesi engellenmeden Türkiye'nin ekonomik sorunlarını aşması mümkün değildir. 11 milyar dolar harcayarak fakirlikten kurtulamayız, kiraların yükselişini engelleyemeyiz, sokaklarda güvenliği sağlayamayız, çocuklarımıza iş bulamayız. Bir ülke 13 milyon sığınmacıyla ekonomisini, güvenliğini doğru bir çizgiye oturtamaz" ifadelerini kullandı.

Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü: "Birinci turun sonunda gördük ki ortaya çıkan görünüm iki adayın 28'inde bir ikinci yarış için Türk halkının önüne gideceği çerçeveyi oluşturmuş ve Numan Bey bizi ziyaret etti. Kendilerine sorduk, 'Sığınmacılar konusunda ne yapmak istiyorsunuz' diye sorduk. Anlattıkları sığınmacıların vatandaşlarına dönmesini içermiyordu. Kemal Bey ile görüştük, sığınmacıların geri dönmesi gerektiğini söyledi. Kendisiyle fikir birliğine vardık. Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda destekleme kararı verdik. "

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı 28 Mayıs Seçimi Seçim 2023 Ümit Özdağ Politika Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (34)

yorum bükücü:

Hiçbir ittifakın ekonomiye karşın ciddi bir konuşması olmadı. dolar ve euronun 20 üzerinde olmasını kimse değerlendirmedi. hiç bir gazeteci ve haberci bunu haber yapmadı sormadı ? dolar ve euro düşmesi gerekiyor alım gücünün yükselmesi için

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HALİS ER:

:) Çok iyi %0,001 oyu arttı chp nin, kesin alacaksanız

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Tuğrul Kademe:

Ümit özdağ hani kılıctaroglu kazanırsa iç savaş çıkar demiştin hani ne domuz bagcılar ne kandil demiştin sinan Ogan a domuz bagcıları seçti diyenler ümit özdağ içinde kandili seçti diye bilirmisiniz?

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