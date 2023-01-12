Son Dakika: Suriye'nin İdlib kentinde 4.6 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı Hatay'dan da hissedildi

Son dakika: Son dakika: Suriye'nin İdlib kentinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin şiddetini 4.6 olarak açıklarken, sarsıntı Hatay'dan da hissedildi.