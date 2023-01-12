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Son Dakika: Suriye'nin İdlib kentinde 4.6 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı Hatay'dan da hissedildi

Politika Haberleri

Son dakika: Son dakika: Suriye'nin İdlib kentinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin şiddetini 4.6 olarak açıklarken, sarsıntı Hatay'dan da hissedildi.

Hatay sınırında yer alan Suriye'nin İdlib kentinde deprem meydana geldi. AFAD, depremin şiddetini 4.6 olarak duyurdu.

HATAY'DA DA HİSSEDİLDİ

AFAD'ın verilerine göre deprem saat 23.40'ta, yerin 34.04 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem Suriye sınırında yer alan Hatay'ın Altınözü ilçesinde de hissedildi.

Son Dakika: Suriye'nin İdlib kentinde 4.6 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı Hatay'dan da hissedildi

KANDİLLİ DE AÇIKLAMA YAPTI

Kandilli Rasathanesi'nden de depreme ilişkin açıklama geldi. Kandilli depremin şiddetini 4.6, derinliğini ise 6.5 kilometre olarak duyurdu.

Son Dakika: Suriye'nin İdlib kentinde 4.6 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı Hatay'dan da hissedildi

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Politika

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