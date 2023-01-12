Son Dakika: Suriye'nin İdlib kentinde 4.6 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı Hatay'dan da hissedildi
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Son dakika: Son dakika: Suriye'nin İdlib kentinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin şiddetini 4.6 olarak açıklarken, sarsıntı Hatay'dan da hissedildi.
Hatay sınırında yer alan Suriye'nin İdlib kentinde deprem meydana geldi. AFAD, depremin şiddetini 4.6 olarak duyurdu.
HATAY'DA DA HİSSEDİLDİ
AFAD'ın verilerine göre deprem saat 23.40'ta, yerin 34.04 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem Suriye sınırında yer alan Hatay'ın Altınözü ilçesinde de hissedildi.
KANDİLLİ DE AÇIKLAMA YAPTI
Kandilli Rasathanesi'nden de depreme ilişkin açıklama geldi. Kandilli depremin şiddetini 4.6, derinliğini ise 6.5 kilometre olarak duyurdu.