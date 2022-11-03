Son Dakika: NATO'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle çözülen tahıl krizi mesajı: Türkiye dünya gıda krizini önledi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüp olası bir gıda krizinin önüne geçmesi ile ilgili "Türkiye dünya gıda krizini önledi" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda tahıl anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "20 gün sonra tekrar yenilenmesi gerekiyor. Kesintisiz bir şekilde devam etmesi için çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de olası bir gıda krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin NATO'nun önemli bir müttefiki olduğunu söyleyen Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl krizi konusunda devreye girmesiyle ilgili "Türkiye dünya gıda krizini önledi" değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:
"Esas olan, muhtırada yer alan unsurların uygulanması. Üçlü memorandumdaki bazı adımlar atıldı ama tamamen uygulandığı söylenemez. Terörle mücadele konusunda somut adımlar görmek istiyoruz. Silah ambargosunun kaldırılması önemli ancak bunun kalıcı olması gerekiyor.
Göreceli olarak bizim Finlandiya'yla çok ciddi bir problemimiz yok. İki ülke arasında ayrım yapılmamasını rica ettiler. Dolayısıyla bizim tarafımızdan iki ülke aynı muameleyi görüyor.