Son Dakika: NATO'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle çözülen tahıl krizi mesajı: Türkiye dünya gıda krizini önledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüp olası bir gıda krizinin önüne geçmesi ile ilgili "Türkiye dünya gıda krizini önledi" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda tahıl anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "20 gün sonra tekrar yenilenmesi gerekiyor. Kesintisiz bir şekilde devam etmesi için çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

"TÜRKİYE DÜNYA GIDA KRİZİNİ ÖNLEDİ"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de olası bir gıda krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin NATO'nun önemli bir müttefiki olduğunu söyleyen Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl krizi konusunda devreye girmesiyle ilgili "Türkiye dünya gıda krizini önledi" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

"Esas olan, muhtırada yer alan unsurların uygulanması. Üçlü memorandumdaki bazı adımlar atıldı ama tamamen uygulandığı söylenemez. Terörle mücadele konusunda somut adımlar görmek istiyoruz. Silah ambargosunun kaldırılması önemli ancak bunun kalıcı olması gerekiyor.

"CİDDİ BİR PROBLEMİMİZ YOK"

Göreceli olarak bizim Finlandiya'yla çok ciddi bir problemimiz yok. İki ülke arasında ayrım yapılmamasını rica ettiler. Dolayısıyla bizim tarafımızdan iki ülke aynı muameleyi görüyor.