Haberler ›› Politika ›› Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Ülkemize verilen sözler tutulana kadar, bu konudaki ilkeli ve kararlı tutumumuzu... - Haberler

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