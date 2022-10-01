Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Ülkemize verilen sözler tutulana kadar, bu konudaki ilkeli ve kararlı tutumumuzu...
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Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Ülkemize verilen sözler tutulana kadar, bu konudaki ilkeli ve kararlı tutumumuzu koruyacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Ülkemize verilen sözler tutulana kadar, bu konudaki ilkeli ve kararlı tutumumuzu koruyacağız"
Kaynak: AA / Ahmet Alp Özden - Politika