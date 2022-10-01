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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Ülkemize verilen sözler tutulana kadar, bu konudaki ilkeli ve kararlı tutumumuzu...

Politika Haberleri

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Ülkemize verilen sözler tutulana kadar, bu konudaki ilkeli ve kararlı tutumumuzu...

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Ülkemize verilen sözler tutulana kadar, bu konudaki ilkeli ve kararlı tutumumuzu koruyacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Ülkemize verilen sözler tutulana kadar, bu konudaki ilkeli ve kararlı tutumumuzu koruyacağız"

Kaynak: AA / Ahmet Alp Özden - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Finlandiya İsveç Politika Haberler Son Dakika

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