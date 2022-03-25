Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefatının 13'üncü yılında Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ta 13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'na rahmet diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli iradeden yana duruşu ve örnek şahsiyeti ile Türk siyasi hayatında müstesna bir iz bırakan vatan ve millet sevdalısı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 13. seneidevriyesinde rahmetle anıyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.