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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "YÖK Başkanı hakkında, 'başörtüsü yasağını kaldırın' dediği için görevini kötüye kullanma iddiasıyla dava açanların başında...

Politika Haberleri

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'YÖK Başkanı hakkında, 'başörtüsü yasağını kaldırın' dediği için görevini kötüye kullanma iddiasıyla dava açanların başında...

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "YÖK Başkanı hakkında, 'başörtüsü yasağını kaldırın' dediği için görevini kötüye kullanma iddiasıyla dava açanların başında Kılıçdaroğlu geliyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "YÖK Başkanı hakkında, 'başörtüsü yasağını kaldırın' dediği için görevini kötüye kullanma iddiasıyla dava açanların başında Kılıçdaroğlu geliyordu."

Kaynak: AA / Atakan Çelik - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Politika Haberler Son Dakika

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