Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "YÖK Başkanı hakkında, 'başörtüsü yasağını kaldırın' dediği için görevini kötüye kullanma iddiasıyla dava açanların başında...
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Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "YÖK Başkanı hakkında, 'başörtüsü yasağını kaldırın' dediği için görevini kötüye kullanma iddiasıyla dava açanların başında Kılıçdaroğlu geliyordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "YÖK Başkanı hakkında, 'başörtüsü yasağını kaldırın' dediği için görevini kötüye kullanma iddiasıyla dava açanların başında Kılıçdaroğlu geliyordu."
Kaynak: AA / Atakan Çelik - Politika