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Son dakika haberi: AK Parti teşkilatı yatırımları inceledi

Politika Haberleri

Son dakika haberi: AK Parti teşkilatı yatırımları inceledi

Edinilen son dakika gelişmesine göre AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş ve İl Başkanı Av. İsmail Altınöz yapımı tamamlanan ve devam eden yatırımları yerinde inceledi.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş ve İl Başkanı Av. İsmail Altınöz yapımı tamamlanan ve devam eden yatırımları yerinde inceledi.

Ziyaret ve incelemelerde milletvekilleri Ünal ve Güneş, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İl Gençlik ve Spor Müdürü Coşkun Güven ile İl Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü İsmail Yıldırım'dan bilgiler aldı.

Beşbinevler Ek Hastane Binası, 200 Evler sentetik çimli, 4 kulvarlı yürüyüş parkurlu Onur Sahasını, yapımı tamamlanan Safranbolu Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Çağrı İstasyonu, Safranbolu İlçe Sosyal Güvenlik Kurumu ve Şehit Metin Arslan İlkokulunu gezen AK Parti teşkilatı mensupları Beşbinevler Ek Hastane Binası'nın yakın zamanda hizmete açılacağını, 200 Evler Onur Sahası'nın da kısa süre içerisinde faaliyete geçeceği bildirdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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