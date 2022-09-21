Son Dakika | Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu: 'Kısmi seferberlik sırasında 300 bin yedek asker çağırılacak'

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, kısmı seferberlik sırasında 300 bin yedek asker çağrılacağını açıklarken, Ukrayna'daki savaşta 5 bin 937 Rus askerinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri operasyonlarına destek amacıyla kısmi seferberlik ilan edildiğini duyurdu. Putin'in açıklamalarının ardından Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Rus devlet televizyonu üzerinden kısmi seferberlik şartlarıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Rus ordusuna 300 bin yedek askerin çağırılacağını söyleyen Şoygu, "Büyük bir seferberlik kaynağımız var. Yani orduya hizmet etmiş, savaş tecrübesi edinmiş ve askeri uzman sayısı neredeyse 25 milyona ulaşıyor. Kısmi seferberlik sırasında 300 bin yedek asker Rus ordusuna çağırılacak. Bunlar ordu hakkında hiçbir şey duymamış insanlar değiller. Bunlar, önce askerliğini yapmış olanlar, ikincisi askerlik ihtisas sahibi olanlar ve askerlik tecrübesi olanlar. Seferberlikle askere çağırılanlar cepheye gönderilmeyecek, şu anda sadece askerlik görevini sürdürenler harekat bölgelerine gönderiliyor. Yedek askerler ve askeri öğrenciler silah altına alınmayacak" şeklinde konuştu.

Rus ordusunun Ukrayna'da sürdürdüğü askeri operasyonların planlandığı gibi devam ettiğini, seferberlik ilanı sayesinde kontrol altındaki toprakların savunmasının güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyleyen Şoygu, Ukrayna güçleri arasındaki temas hattının bin kilometreden uzun olduğunu kaydetti. Şoygu, "Bu hattın güçlendirilmesi ve Rusya'nın elinde bulunan bu bölgelerin kontrol altına alınması doğaldır. Elbette bu çalışmanın (seferberliğin) amacı bu" dedi.

UKRAYNA'DA 5 BİN 937 RUS ASKERİ ÖLDÜ

Şoygu aynı zamanda savaşta verilen kayıplara değindi. Ukrayna ordusunun çok fazla kayıp verdiğini öne süren Şoygu, "Ukrayna ordusu gücünün neredeyse yarısını kaybetti. Ukrayna ordusunun ilk aşamada (2014'ten sonraki çatışmalarda) kayıpları 201, 202 bini buldu" dedi. Şoygu Rusya'nın başlattığı son saldırılara yönelik ise, "Bu operasyonlar sırasında 61 bin 207 kişi öldü, 49 bin 368 kişi yaralandı" ifadesini kullandı.

Rus ordusunun Ukrayna'daki operasyonlar sırasında verdiği kayıplardan da bahseden Şoygu, "Rusya ordusunun Ukrayna'da özel askeri operasyonları sırasında 5 bin 937 askerimizi kaybettik" diye konuştu.

(Erhan Altıparmak - İHA)