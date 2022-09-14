Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Soylu: Uyuşturucu operasyonlarıyla 140 milyar TL yasadışı gelir engellendi

Politika Haberleri

Bakan Soylu: Uyuşturucu operasyonlarıyla 140 milyar TL yasadışı gelir engellendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu operasyonlarında 79 milyon kök kenevir, 8.5 ton esrar ve 3 milyon 600 bin kök skunk ele geçirildiğini belirterek 140 milyar TL yasadışı gelirin engellendiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka Narkoterör Operasyonlarıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hem terör ve uyuşturucu hem de finansmanıyla topyekun mücadele... Eren Abluka Narkoterör Operasyonlarında bu yıl; 79 milyon kök kenevir, 8.5 ton esrar (toz/kubar), 3 milyon 600 bin kök skunk ele geçirildi. 140 milyar TL yasadışı gelir engellendi. Kahraman jandarmamıza tebrikler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Kenevir Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title