Bakan Soylu: Uyuşturucu operasyonlarıyla 140 milyar TL yasadışı gelir engellendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu operasyonlarında 79 milyon kök kenevir, 8.5 ton esrar ve 3 milyon 600 bin kök skunk ele geçirildiğini belirterek 140 milyar TL yasadışı gelirin engellendiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka Narkoterör Operasyonlarıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hem terör ve uyuşturucu hem de finansmanıyla topyekun mücadele... Eren Abluka Narkoterör Operasyonlarında bu yıl; 79 milyon kök kenevir, 8.5 ton esrar (toz/kubar), 3 milyon 600 bin kök skunk ele geçirildi. 140 milyar TL yasadışı gelir engellendi. Kahraman jandarmamıza tebrikler" ifadelerini kullandı.