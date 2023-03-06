Son Dakika! İmamoğlu ve Yavaş'ın Akşener'i ziyareti sonrasında 5'li Masa'nın aday toplantısı saat 15.00'e ertelendi

Son dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan ayrılması sonrasında sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Akşener'in aday olarak gösterdiği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın İYİ Parti Genel Merkezi'ne ziyareti sonrası 5'li Masa'nın cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı kritik toplantı saat 15.00'e ertelendi.

6'lı Masa'nın 5 ortağı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ederek ayrılmasının ardından önceki gün bir araya gelerek yola devam kararı aldı. Bugün saat 14:00'te Akşener'siz olarak bir araya gelme planı yapan 5 liderin toplantısı, sürpriz ziyaret sonrası 1 saat ertelendi. Liderler, saat 15:00'teki toplantı sonrası cumhurbaşkanı adayını ve geçiş süreci yol haritasını açıklayacak.

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