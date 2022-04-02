Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hakkari'de şehit olan Asteğmen Kupşen'e rahmet diledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hakkari'de şehit olan Asteğmen Kupşen'e rahmet diledi

AA - Abdullah Yasin Güler - Politika
 - Güncelleme:
Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hakkari'de şehit olan Asteğmen Kupşen'e rahmet diledi

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hakkari'nin Derecik ilçesinde devriye görevi sırasında Hacıbey Çayı'na düşerek şehit olan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'e rahmet diledi.

HAKKARİ (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hakkari'nin Derecik ilçesinde devriye görevi sırasında Hacıbey Çayı'na düşerek şehit olan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'e rahmet diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkari Derecik'te görevi sırasında şehit olan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Abdullah Yasin Güler - Politika

fuat oktay, Hakkari, Piyade, Şehit, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title