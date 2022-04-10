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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, görev başındaki polislere ziyaret

AA - Abdullah Yasin Güler - Politika
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, görev başındaki polislere ziyaret

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla polisleri ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla polisleri ziyaret etti.

Oktay, Esenboğa Havalimanı güzergahında görev yapan polislerin 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı.

Polislerin üstlendiği görevle her zaman halkın güven ve emniyetini sağladıklarını belirten Oktay, "İyi ki varsınız." dedi.

Fuat Oktay, bir süre sohbet ettiği polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA / Abdullah Yasin Güler - Politika

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