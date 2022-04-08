Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önde gelen araştırma şirketlerimizin yaptıkları çalışmalar, okuma oranının son 14 yılda 2 katından fazla arttığını... - Haberler

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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önde gelen araştırma şirketlerimizin yaptıkları çalışmalar, okuma oranının son 14 yılda 2 katından fazla arttığını...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önde gelen araştırma şirketlerimizin yaptıkları çalışmalar, okuma oranının son 14 yılda 2 katından fazla arttığını...

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önde gelen araştırma şirketlerimizin yaptıkları çalışmalar, okuma oranının son 14 yılda 2 katından fazla arttığını göstermektedir".

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önde gelen araştırma şirketlerimizin yaptıkları çalışmalar, okuma oranının son 14 yılda 2 katından fazla arttığını göstermektedir". - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Araştırma, Politika, Haberler

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