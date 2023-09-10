Son Dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Mansur Yavaş bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır

Son dakika: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Mansur Yavaş bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır" açıklamasında bulundu. Yavaş, geçtiğimiz günlerde göreve 5 yıl daha talip olduğunu dile getirerek, "Bir devlet adamına yakışır şekilde rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim" sözleriyle dikkat çekmişti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yaklaşan yerel seçimlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili olarak "Mansur Yavaş bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır" dedi.

"MANSUR YAVAŞ BİZİM BELEDİYE BAŞKANIMIZDIR VE ADAYIMIZDIR"

2024'ün mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, Ankara'ya ilişkin, "Mansur Yavaş bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır" ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ SİNYALİ VERMİŞTİ

Öte yandan Mansur Yavaş, geçtiğimiz günlerde göreve 5 yıl daha talip olduğunu dile getirerek, "Bir devlet adamına yakışır şekilde rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim" sözleriyle dikkat çekmişti.