Son dakika: AK Parti'den TFF binasına yapılan saldırıyla ilgili ilk açıklama: Olay bütün yönleriyle araştırılıyor

Son dakika: Partisinin MYK toplantısı sornası kameralar karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TFF binasına yapılan saldırıyla ilgili konuştu. Olayın yeni geliştiğini belirten Çelik, "Başkan Büyükekşi'yi aradım geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Olay bütün yönleriyle araştırılıyor." dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Sözlerine TFF binasına yapılan silahlı saldırıyla ilgili konuşarak başlayan Çelik, olayın bütün yönleriyle araştırıldığını söyledi.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Toplantıya gelirken TFF'ye saldırı haberi vardı. Başkan Büyükekşi'yi aradım geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Olay bütün yönleriyle araştırılıyor. Emniyet tüm detaylarıyla ortaya çıkartacaktır.

DİYARBAKIR ANNELERİ

Diyarbakır Anneleri'ne selamlarımızı iletiyoruz. Bugün bin 95'inci gününe girdi. Demokrasimizi hedef alan bu terörist organizasyonlarla dünyada en güçlü mücadeleyi veren ülkeyiz. Terörü bitirmek için başka terör örgütüne destek verenlerin yüzü utansın.

TAHIL KORİDORU

Tahıl Koridoru anlaşması savaşın başından beri dünyanın gıda kriziyle karşı karşıya kalmaması için atılmış en önemli adımdır. MSB, organizasyonu takip etmektedir. Guterres, Zelenski ve Putin bu anlaşmadan dolayı Cumhurbaşkanımıza teşekkür ettiler. Dünyadan da birçok tebrik mesajı gelmiştir. Biz tahıl koridoru anlaşmasında Türkiye'nin ortaya koyduğu durumu ambargo deliniyor diye ortaya koyanların barışı desteklemediğini görüyoruz.

YUNANİSTAN'IN TACİZLERİNE TEPKİ

Uçaklarımıza S-300 vasıtasıyla radar kilitlemesi yapılması, NATO'da düşmanca hareket olarak nitelendirilir. Yunanistan, NATO angajman kurallarına göre düşmanca tutumla TSK'ya dönük olarak yaklaşım sergilemektedir. Bu TSK açısından hiçbir şey ifade etmez. TSK'nın büyüklüğü, gücü karşısında yaptıkları radar kilitlemesinin hiçbir anlamı yoktur. Yunanistan açısından mesele şununla ilgilidir: Ege'de ya da Akdeniz'de herhangi bir şekilde arama yapacakları zaman başka ülkeleri yanında bayrak göstermek için çağıran bir acziyet var. Türkiye ile barış içinde bu süreci idare etmek varken başka ülkede şikayet eden bir üslup var.

MACRON'A KINAMA

Macron'un dış politikasını Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı üzerinden yürütüyor. Macron göreve geldiğinden beri Erdoğan ile özel görüşmesinde farklı konuşuyor. Kamusal alana çıktığında ise farklı davranıyor. Macron'un bu tür davranışlarını kınıyoruz.

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