Son dakika: AK Parti başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği için harekete geçti! Düzenleme haftaya Meclis'e sunulacak

Son dakika: AK Parti başörtüsüyle ilgili anayasa düzenlemesi için düğmeye bastı. Anayasa değişiklik teklifini Cumhur İttifakı olarak imzaya açtıklarını söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Haftaya Meclis Başkanlığı'na sunacağız." dedi.

Ak Parti başörtüsüyle ilgili anayasa değişiklikleri kapsamında kasım ayının başında muhalefet partilerinin kapısını çaldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki heyet CHP, HDP ve İYİ Parti'yi ziyaret etmişti. Anayasa değişikliğiyle ilgili çalışmalarını hızlandıran Ak Parti'den yeni bir açıklama geldi.

"HAFTAYA MECLİS BAŞKANLIĞINA SUNACAĞIZ"

Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, başörtüsüne anayasal güvence getirecek teklifin, Cumhur İttifakı olarak imzaya açıldığını belirterek, "Haftaya Meclis Başkanlığı'na sunacağız." ifadelerini kullandı. Bütçe görüşmeleri nedeniyle teklifin Aralık ayının 16'sından sonra ele alınması bekleniyor.

CHP KAPILARI KAPATMIŞTI

Ak Parti'nin ziyaretinin ardından açıklama yapan CHP, kapıları kapatmıştı. CHP, Ak Parti'nin yapacağı anayasa değişikliği çalışmalarının içerisinde yer almayacaklarını belirtmişti. Ak Parti'nin HDP'yi ziyareti parti içinde krize neden olurken, CHP ve İYİ Parti'den de eleştiriler gelmişti.

"BUNDAN ÖNCE NE SÖYLEDİNİZ, ŞİMDİ NE YAPIYORSUNUZ"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AK Parti için, "Bundan önce ne söylediniz, şimdi ne yapıyorsunuz bunu ben milletimizin takdirine bırakıyorum. Erdoğan'ın bu millete yaşattığı zulmü seçim sandığı önüne geldiğinde bir referandumla örtme konusunda nasıl çaresiz olduğunu ortaya koyuyor" demişti.

"ZERRE UTANMADILAR"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP'ye zehir zemberek sözlerle yüklenerek, "AK Parti vekilleri, PKK'yla bir tuttukları HDP ile aynı masaya otururken utanmadılar. İşin ilginç tarafı, HDP vekilleri de genel başkanlarını tutukladığı, belediyelerine kayyum atadığı için, sabah akşam eleştirdikleri AK Parti ile aynı masaya oturmaktan zerre utanmadılar" diye konuşmuştu.

"HADDİNİ BİL"

HDP ise Akşener'e, "Akşener'e soruyoruz? Türkiye'nin 3'üncü büyük partisi olarak bizi ziyarete gelen AKP heyeti 5 dakika sonra Meclis'in 5'inci partisini yani sizi ziyaret etti. HDP'ye dil uzatacağına sizler ne konuştunuz onu söyleyin! Sen HDP'yi bırak Sedat Bucak'la ne konuştun onu açıkla, 17 bin faili meçhul cinayetin hesabını ver ve haddini bil" sözleriyle yanıt vermişti.

"GAYET DOĞAL VE DOĞRU BİR ADIM"

MHP Lideri Devlet Bahçeli, AK Parti'nin HDP'yi ziyaretinin doğal olduğunu söyleyerek, "Ak Parti heyetinin Meclis'te grubu bulunan partileri ziyaret etmesi gayet doğal ve doğru bir adımdır. HDP'ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye lüzum duymuyorum" demişti.