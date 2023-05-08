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Son Dakika: Erzurum'daki mitingde çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı: Gözaltılar var

Politika Haberleri

Son dakika: Adalet Bakanı Bozdağ, Erzurum'da cumhurbaşkanı yardımcı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile mitingteki vatandaşlara yönelik yapılan taşlı saldırıya ilişkin konuştu. Bakan Bozdağ, "Mitingde çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı, gözaltına alınanlar var" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Erzurum'da yaptığı miting sırasında 100-200 kişilik bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Saldırıda mitinge katılan çok sayıda kişi de yaralandı.

Taşlı saldırıya ilişkin katıldığı bir canlı yayında konuşan Bakan Bozdağ, "Olaydan dolayı üzüntümü ifade etmek isterim. Demokratik bir rekabetin devam etmesi bizim arzumuzdur. Yaralanan hemşerilerime geçmiş olsun diyorum. Olayda sorumluluğu olduğu değerlendirilen kişilerle ilgili gözaltı kararları verilmiş durumda. Süreç takip ediliyor. Hukuk işleyecektir, yargı hukuk çerçevesinde kararını verecektir. Şu an gözaltında olanlar var. Kanunun suç olarak tanımladığı eylem varsa hukuk harekete geçer ve gereğini yapar." değerlendirmesinde bulundu.

Miting yapılacak alanların her zaman belli olduğunu belirten Bozdağ, "Sayın İmamoğlu'nun bu konuda farklı bir alana çıktığını görüyoruz. Esnaf ziyareti yapmak istediğinizde istediğiniz gibi yaparsınız ama mitinge dönüşünce zafiyetler oluşabilir. Sizin yaptığınız işe göre güvenlik güçleri tedbir alırlar. Bu olayların üzücü olduğu gibi sayın İmamoğlu'nun valiyle konuşması da üzücüdür. Bir hakaret dili yok ama üslupta sıkıntı var. Devletin valilerine üstten bakan, onları aşağılayan bir biçimde davranmayı doğru görmem. Taş atma olayı nasıl yanlışsa bu da aynı derecede yanlıştır. İkisini de kabul etmem. Allah vermesin bunlara bir güç geçtiğinde neler yapacağına dair bir fikir de veriyor insanlara." diye konuştu.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Erzurum'da seçmenleriyle bir araya geldi. İmamoğlu seçim otobüsü üzerinde konuşma yaptığı esnada kalabalık bir grup, taş ve şişe gibi nesneler atmaya başladı. İmamoğlu konuşmasını yarıda kesip alandan ayrılırken, otobüsün camları kırıldı. Kalabalık grubun attığı taşlar, miting alanında toplanan vatandaşları da hedef aldı.

Konuyla ilgili AK Parti kanadından açıklama ise Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. NTV ekranlarında canlı yayına katılan Çelik, "Dikkatli bir şekilde takip ettik. Prensip olarak biz siyasete dönük her türlü şiddete karşıyız. Birileri bir şey yapmışsa kapsamlı soruşturma yapılacaktır. Siyasetin özgürce yapılabilmesi parti olarak dikkat ettiğimiz bir konu. Siyasete ve siyasetçiye dönük herhangi bir şiddetin maruz görülmesi söz konusu olamaz. Bu olaydan önce uyarılar yapılıyor. Burası miting alanı değil, miting alanı öbür taraf diye yönlendiriliyor." dedi.

Erzurum Seçim Sonuçları
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Ekrem İmamoğlu Bekir Bozdağ Erzurum Politika Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (8)

Mehmet Ali:

Provokatör eylemlere rağmen, bu adam kazandı ve tekrar kazanacak...Ekrem bey yarın koltuga oturdumu, gerekenleri elbette yapacak...Devlette bir temizlik gerekli, çünkü çooook kirlilik var.

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osmanlı:

Provakatif eylemler ve bundan mağduriyet algısı yaratarak devleti açıkça hedef haline getirecek açıklamalar hiç hoş değil. Plansız programsız istediğin yerde zorla miting yaparsan bu tip sonuçları göze almışsın demektir. Ki taşlı saldırı yı yapanlar CHP li toplanan gruptan.

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Hasan Durmuş:

Bu seçimde pkk yi emperyalist güçlerin inşallah Allahın izniyle sevindirmeyecegiz.bu ülkenin çocukları mazlum cografyalar sevinecek inşallah

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