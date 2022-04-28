Son anketten kulisleri sallayacak sonuç! Erdoğan oylarını artırdı, kazananı yüzde 28'lik kesim belirleyecek

Türk siyasetinde 2023 seçimleri heyecanı giderek artıyor. Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının net olması, gözleri Millet İttifakı'na çeviriyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki günkü grup toplantısında "Ya benimle olun ya da yolumdan çekilin" diyerek bir kez daha gözleri üzerine çevirdi. Bu gelişmelerin gündemde olduğu sırada MetroPOLL Araştırma'dan kulisleri sallayacak bir seçim anketi geldi.

"ERDOĞAN MI, RAKİBİNE Mİ? OY VERİRSİNİZ" DİYE SORULDU

MetroPOLL Araştırma tarafından Mart ayında yapılan ankette, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a mı, yoksa onun karşısındaki rakiplerine mi oy verirsiniz?" diye soruldu.

YÜZDE 28'LİK KARARSIZ KESİM BELİRLEYİCİ OLACAK

Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 33.4, rakibine oy vereceğini söyleyen oranı ise yüzde 33.7 oldu. Yüzde 28.1'lik kesim ise, "Rakibinin kim olduğuna bağlı" yanıtını verdi.

ERDOĞAN'IN OYLARI ARTIŞTA

"Erdoğan'a oy veririm" diyenlerde Ocak ayına göre artış olduğu görüldü. Parti tabanına bakıldığında ise CHP seçmeninin yüzde 26.4'ünün, İyi Parti seçmeninin yüzde 45.9'unun, "Rakibe bağlı" yanıtını verdiği görüldü.

İşte MetroPoll tarafından hazırlanan o anket: