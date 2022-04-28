Son anketten kulisleri sallayacak sonuç! Erdoğan oylarını artırdı, kazananı yüzde 28'lik kesim belirleyecek
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MetroPoll Araştırma Şirketi tarafından son seçim anketinin sonuçları açıklandı. Ankete göre halkın yüzde 33'ü, cumhurbaşkanlığı seçimde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, yüzde 34'ü karşısına çıkan rakibe oy vereceğini söyledi. Yüzde 28'lik kesim ise rakibe bağlı olarak kararının değişeceğini ifade etti. Burada gözler bir kez daha muhalefetin çıkaracağı adaya çevriliyor.
Türk siyasetinde 2023 seçimleri heyecanı giderek artıyor. Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının net olması, gözleri Millet İttifakı'na çeviriyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki günkü grup toplantısında "Ya benimle olun ya da yolumdan çekilin" diyerek bir kez daha gözleri üzerine çevirdi. Bu gelişmelerin gündemde olduğu sırada MetroPOLL Araştırma'dan kulisleri sallayacak bir seçim anketi geldi.
MetroPOLL Araştırma tarafından Mart ayında yapılan ankette, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a mı, yoksa onun karşısındaki rakiplerine mi oy verirsiniz?" diye soruldu.
Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 33.4, rakibine oy vereceğini söyleyen oranı ise yüzde 33.7 oldu. Yüzde 28.1'lik kesim ise, "Rakibinin kim olduğuna bağlı" yanıtını verdi.
"Erdoğan'a oy veririm" diyenlerde Ocak ayına göre artış olduğu görüldü. Parti tabanına bakıldığında ise CHP seçmeninin yüzde 26.4'ünün, İyi Parti seçmeninin yüzde 45.9'unun, "Rakibe bağlı" yanıtını verdiği görüldü.
İşte MetroPoll tarafından hazırlanan o anket: