Son ankette dikkat çeken detay! MHP'li seçmenden bomba Demirtaş kararı
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MetroPOLL Araştırma, Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete damga vuran detay ise MHP'li seçmenlerle ilgili oldu. Kendini MHP'li olarak tanımladığını belirten seçmenlerin yüzde 8.5'u Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Selahattin Demirtaş'ı destekleyeceklerini ifade etti.
MetroPOLL Araştırma'nın sahibi Özer Sencar sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili gerçekleştirdikleri son anketin detaylarını paylaştı. Ankete kendini MHP'li olarak ifade eden yüzde 8.5'lik seçmenin kararı damga vurdu.
Seçmenlere "Gelecekte yapılacak bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş olursa kime oy verirsiniz?" diye soruldu.
Ankete göre ilk turda Erdoğan yüzde 40.1; Kılıçdaroğlu yüzde 30.2; Demirtaş ise yüzde 15.2 oranında oy alıyor. "Kararsızım" diyenlerin oy oranı 3.3 iken "protesto oy" vereceklerin oranı 10.5 olarak ölçüldü. Öte yandan cevap vermeyenlerin oranı yüzde 0.7 şeklinde belirlendi.
Ankette MHP'lilerin yüzde 8.4'ünün, İYİ Partililerin yüzde 9.5'inin Selahattin Demirtaş'a oy vereceğini söyledi.