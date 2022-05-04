Son anketlerde de açık şekilde görüldü! AK Parti, Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura bırakmak istemiyor

Mayıs ayına girilmesiyle birlikte anket şirketleri de Nisan ayında gerçekleştirdikleri anketleri teker teker yayınlamaya başladı. MetroPOLL Araştırma Şirketi tarafından önceki gün yayınlanan ankette bir hayli dikkat çekti.

YAVAŞ İKİNCİ TURDA ARAYI AÇIYOR

Ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldığında Erdoğan, dört adaydan da daha az oy alıyor. Erdoğan ile Yavaş yarışırsa... Yavaş yüzde 53.9 alırken, Erdoğan yüzde 36.5'te kalıyor. Kararsızlar ve protestocuların oranı yüzde 9.

ERDOĞAN İKİNCİ TURDA İMAMOĞLU'NA DA KAYBEDİYOR

Yavaş HDP'lilerin yüzde 73.2'sinin, MHP'lilerin yüzde 23.1'inin oyunu alıyor. Erdoğan ile İmamoğlu yarışırsa... İmamoğlu yüzde 49.7, Erdoğan yüzde 40 alıyor. Kararsızlar ve protestocular yüzde 9.8. İmamoğlu HDP'lilerin yüzde 82.6'sının, MHP'lilerin yüzde 8.3'ünün oyunu alabiliyor.

HEDEF İLK TURDA SEÇİMİ BİTİRMEK

AK Parti Genel Merkezi'nin de çeşitli anketler yaptırdığı ve anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda seçimi koparabileceği yönünde kanaat oluştuğu öne sürüldü. AK Parti Genel Merkezi işi şansa bırakmayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilk turda seçtirmeyi hedefliyor. Çalışmalar da ilk tur ağırlıklı olacak.