Son anketlerde de açık şekilde görüldü! AK Parti, Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura bırakmak istemiyor
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MetroPOLL Araştırma Şirketi tarafından son yayınlanan ankette de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimlerinin ikinci tura kalması durumunda daha az oy aldığı görülüyordu. AK Parti Genel Merkezi'nin de bu konuya yoğunlaştığı ve seçimi ilk turda koparmak istedikleri öne sürüldü.
Mayıs ayına girilmesiyle birlikte anket şirketleri de Nisan ayında gerçekleştirdikleri anketleri teker teker yayınlamaya başladı. MetroPOLL Araştırma Şirketi tarafından önceki gün yayınlanan ankette bir hayli dikkat çekti.
Ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldığında Erdoğan, dört adaydan da daha az oy alıyor. Erdoğan ile Yavaş yarışırsa... Yavaş yüzde 53.9 alırken, Erdoğan yüzde 36.5'te kalıyor. Kararsızlar ve protestocuların oranı yüzde 9.
Yavaş HDP'lilerin yüzde 73.2'sinin, MHP'lilerin yüzde 23.1'inin oyunu alıyor. Erdoğan ile İmamoğlu yarışırsa... İmamoğlu yüzde 49.7, Erdoğan yüzde 40 alıyor. Kararsızlar ve protestocular yüzde 9.8. İmamoğlu HDP'lilerin yüzde 82.6'sının, MHP'lilerin yüzde 8.3'ünün oyunu alabiliyor.
AK Parti Genel Merkezi'nin de çeşitli anketler yaptırdığı ve anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda seçimi koparabileceği yönünde kanaat oluştuğu öne sürüldü. AK Parti Genel Merkezi işi şansa bırakmayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilk turda seçtirmeyi hedefliyor. Çalışmalar da ilk tur ağırlıklı olacak.