Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan parti lideri

Son dönemde siyasi partilerin oy oranlarına ve kamuoyu yoklamalarına ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaşan MDRaporlar, bu kez de siyasi parti liderlerinin Instagram takipçi sayılarında yaşanan değişimi analiz etti.

LİSTENİN BAŞINDA HÜSEYİN BAŞ YER ALDI

Son 92 günlük takipçi değişimlerine yer verilen araştırmada takipçi sayısını en çok artıran liderin 35 bin 305 kişi ile BTP lideri Hüseyin Baş olduğu görüldü.

3. SIRADA ÖZGÜR ÖZEL YER ALDI

Baş'ı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 18 bin 219 yeni takipçiyle izlerken, üçüncü sırada CHP lideri Özgür Özel yer aldı.

RAPORDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Rapora göre en fazla takipçi kaybeden lider 38 bin 420 kişi ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken onu 19 bin 696 kişiyle Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce takip etti. Araştırmada MHP lideri Bahçeli'nin de son 92 günde takipçi sayısını 3 bin 174 kişi artırdığı görüldü.