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Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan parti lideri

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Siyasi parti liderlerinin 92 günlük Instagram takipçi değişimleri ortaya çıktı. Takipçi sayısını en çok artıran lider 35 bin 305 kişi ile BTP lideri Hüseyin Baş olurken Baş'ı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 18 bin 219 yeni takipçiyle izlerken, üçüncü sırada CHP lideri Özgür Özel yer aldı. Araştırmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 38 binden fazla takipçi kaybettiği görüldü.

Son dönemde siyasi partilerin oy oranlarına ve kamuoyu yoklamalarına ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaşan MDRaporlar, bu kez de siyasi parti liderlerinin Instagram takipçi sayılarında yaşanan değişimi analiz etti.

LİSTENİN BAŞINDA HÜSEYİN BAŞ YER ALDI

Son 92 günlük takipçi değişimlerine yer verilen araştırmada takipçi sayısını en çok artıran liderin 35 bin 305 kişi ile BTP lideri Hüseyin Baş olduğu görüldü.

Son 92 günde en çok takipçi artıran lider Hüseyin Baş oldu

3. SIRADA ÖZGÜR ÖZEL YER ALDI

Baş'ı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 18 bin 219 yeni takipçiyle izlerken, üçüncü sırada CHP lideri Özgür Özel yer aldı.

RAPORDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Rapora göre en fazla takipçi kaybeden lider 38 bin 420 kişi ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken onu 19 bin 696 kişiyle Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce takip etti. Araştırmada MHP lideri Bahçeli'nin de son 92 günde takipçi sayısını 3 bin 174 kişi artırdığı görüldü.

Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan parti lideri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (14)

Haber Yorumlarıonur yener:

Hüseyin Baş, Ümit Özdağ siyasi çöp bunlar...

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Haber YorumlarıGökberk Göktürk:

adam diye yazılir Hüseyin Baş diye okunur.

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Haber YorumlarıMurat Celik:

buda tiyatro cu

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

babası neydi ki bu tosun ne olsun

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Haber YorumlarıHalil Tokay:

ulkenin gundemine bak

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

ben hiç kimseyi takip makip etmiyorum benide kimse takip edemez çünki sosyal medya hesabım falan yok işimde olmaz yalnız zaruretten e postam var

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Haber YorumlarıHüso Fıso:

Hüseyin Baş dindar Atatürkçü o yüzden şansı yok

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Haber YorumlarıErdinç erbay:

Erdoğanı takip etmek mi asla .

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Haber YorumlarıDoğruya doğru:

bırakın şu babadan oğula siyaseti iş yapacak babayiğit lazım

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Haber YorumlarıMehmet Yüksel:

yalan haber reis birinci sırada

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