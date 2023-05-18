Solhan Belediye Başkanı Yıldız, 'Her birinizin desteğine ihtiyacımız var'

Cumhur İttifakı parti temsilcileriyle bir araya gelen Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, 'Her birinizin yardımına ve desteğine ihtiyacımız var" dedi.

Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesi Cumhur İttifakı parti temsilcileriyle bir araya geldi.

Temsilcilere seslenen Başkan Yıldız, "Özellikle 28'inde yapılacak olan seçimlerle alakalı burada ittifaktan siyasi partilerimizin ilçe başkanları ve teşkilat mensupları var. Sivil toplum kuruluşlarından arkadaşlarımız var. Çok büyük önem arz ettiğini vurgulamak adına buradayız. Dolayısıyla herhangi bir rehavete kapılmadan tabiri caizse daha aktif bir şekilde çalışacağız. İnşallah 28'inde yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak en azından 22 yıldır elde etmiş olduğumuz kazanımları korumak ve üstüne daha iyilerini katma adına çalışacağız. Sizlerle inşallah fikir alış verişinde bulunmak ve sizlerin de değerli görüşlerine başvurmak adına biz bugün buradayız. Şuan ülkemizin, çocuklarımızın geleceğini ve bu ülkede ezanların daim susmaması adına gerçekten çok önemli bir seçimin arifesindeyiz. Dolayısıyla bu manada her birinizin desteğine, her birinizin yardımına ihtiyacımız var. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum şükranlarımız sunuyorum" diye konuştu. - BİNGÖL