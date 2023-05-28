SOL Parti: AKP Belediye Başkanı Okulda Propaganda Yapmak İstedi, İzin Vermedik

SOL Parti, İstanbul Eyüp Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu'nda AKP Belediye Başkanı Deniz Köken'in propaganda yapmasına izin vermediklerini açıkladı. Köken okulu terk etmek zorunda kaldı. Ayrıca, Ankara'da da SOL Parti'li müşahitlerin polis tarafından uzaklaştırıldığı belirtildi.

SOL Parti, "İstanbul, Eyüp Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu. AKP Belediye Başkanı Deniz Köken'in okulda propaganda yapmasına izin vermedik. Deniz Köken okulu terk etmek zorunda kaldı" açıklamasını yaptı.

SOL Parti, Twitter hesabından İstanbul ve Ankara'da seçim güvenliğinin sağlanması için yaptıkları çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamalar şöyle:

"İstanbul, Eyüp Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu. AKP Belediye Başkanı Deniz Köken'in okulda propaganda yapmasına izin vermedik. Deniz Köken okulu terk etmek zorunda kaldı."

"SANDIK KURULU BAŞKANI MÜŞAHİT BULUNAMAZ GEREKÇESİYLE SOL PARTİ'Lİ MÜŞAHİTLERİ POLİS ELİYLE ŞİDDET UYGULAYARAK UZAKLAŞTIRDI"

"Ankara Seyranbağları Kütükçü Alibey Ortaokulu'nda sandık kurulu başkanı müşahit bulunamaz gerekçesiyle SOL Parti'li müşahitleri polis eliyle şiddet uygulayarak uzaklaştırdı. İtirazlarla sandıkta müşahitlerimiz görevini yapıyor."