Söke'de Muhtarlar Dere Temizliği ve Islahı İçin Toplandı

Söke'de mahalle muhtarlarından gelen talepler doğrultusunda düzenlenen toplantıda dere temizliği, dere ıslahı ve gölet yapımı gibi konuları yetkililere aktardı.

Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çıtak'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda muhtar toplantıya katılım sağladı. Muhtarlar, mahallelerinde uzun süredir ihtiyaç duyulan dere temizliği ve ıslah çalışmalarıyla ilgili taleplerini yetkili kurum temsilcilerine iletti.

Toplantıda hazırlanan taslak planın önümüzdeki dönemde uygulanmaya başlanması bekleniyor. - AYDIN