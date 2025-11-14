Söke'de Muhtarlar Dere Temizliği ve Islahı İçin Toplandı
Söke'de düzenlenen toplantıda, mahalle muhtarları dere temizliği, ıslahı ve gölet yapımı gibi konuları yetkililere aktardı. Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çıtak'ın öncülüğünde yapılan toplantıda, ihtiyaç duyulan çalışmalara yönelik taslak planın uygulanması bekleniyor.
Söke'de mahalle muhtarlarından gelen talepler doğrultusunda düzenlenen toplantıda dere temizliği, dere ıslahı ve gölet yapımı gibi konuları yetkililere aktardı.
Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çıtak'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda muhtar toplantıya katılım sağladı. Muhtarlar, mahallelerinde uzun süredir ihtiyaç duyulan dere temizliği ve ıslah çalışmalarıyla ilgili taleplerini yetkili kurum temsilcilerine iletti.
Toplantıda hazırlanan taslak planın önümüzdeki dönemde uygulanmaya başlanması bekleniyor. - AYDIN
