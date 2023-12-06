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Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, yol yapım ve onarım çalışmalarını inceledi

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Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Söke belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı şantiye ekiplerinin çalışmalarını yerine inceledi. Yol yenileme ve onarım çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Arıkan, emekçilere baklava ikram etti ve eldivenleri giyerek işçilerle birlikte yola parke taşı döşedi.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Söke belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı şantiye ekiplerinin çalışmalarını yerine inceledi.

Söke'nin çeşitli noktalarında eş zamanlı yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdüren belediye ekiplerinin çalışmaları hakkında sahada bilgiler alan Başkan Arıkan, belediye emekçilerine baklava ikram etti. Güzergahında Büyükşehir Belediyesi'nin personelini de es geçmeyen Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, emeğin ve emekçinin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Ayrıca eldivenleri giyen Başkan Arıkan, işçilerle birlikte yola parke taşı döşedi.

Söke'de yol yenileme ve onarım çalışmaları merkezde Çeltikçi, Cumhuriyet ve Konak Mahalleleri olmak üzere 3 ayrı noktada devam ederken, çevre mahallelerde de iki farkı noktada sürüyor. Özellikle son dönemde doğalgaz çalışmaları nedeniyle bozulan parke yolların onarımları yapılıyor.

İklim şartlarının müsaade ettiği her zaman çalışmaların aralıksız süreceğini belirten Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, "Söke'de yol sorununu kökten çözecek çalışmalar yapma gayretindeyiz. Sahada çalışan emekçilerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları hem yakından görmek, hem de emekçilerimizin yanında olmak üzere ben de hep sahadayım. Sahada parke taşı döşemek de nasip oldu. Söke için çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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