Şoför koltuğunda Başkan Yazıcı vardı! Togg'la sete sert girince fena sarsıldılar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuzla'da katıldığı iftar programının ardından Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile birlikte Togg'a binerek kısa bir gezintiye çıktı. Eğlenceli anların yaşandığı gezinti esnasında şoför koltuğunda oturan Başkan Yazıcı'nın sete sert girmesi ortaya ilginç bir görüntü çıkardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuzlalı iş insanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Tuzla'daki sitelerin yöneticileri meclis üyeleri ile birlikte iftar programında bir araya geldi.

TOGG'LA ŞEHİR TURU YAPTILAR

Programın ardından geçtiğimiz günlerde banttan inen ve Kabine üyelerine dağıtılan Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile birlikte kısa bir şehir turu yapan Bakan Kurum'a Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı eşlik etti. Direksiyon koltuğuna oturan Başkan Yazıcı, aracın performansından bir hayli memnun kaldı.

BAŞKAN YAZICI SETE SERT GİRDİ

Eğlenceli anların yaşandığı gezinti esnasında Başkan Yazıcı'nın sete sert girmesi araçtakileri bir hayli sarstı. Çevredeki vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği aracı görenler "Yakışmış başkanım" demekten kendini alamadı.