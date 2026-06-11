Haberler

Slovenya, İsrailli yetkililere yönelik yaptırımları kaldırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Slovenya'nın yeni hükümeti, İsrail Başbakanı Netanyahu ile aşırı sağcı bakanlar Ben Gvir ve Smotrich'e uygulanan ülkeye giriş yasaklarını kaldırdı. Ayrıca Batı Şeria'dan ithalat yasağı ve İsrail ile silah ticareti ambargosu da sonlandırıldı.

Slovenya'nın yeni hükümeti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben Gvir ile Bezalel Smotrich'e uygulanan ülkeye giriş yasaklarını kaldırdı.

Slovenya'nın yeni hükümeti, İsrail ile ilişkilerde yön değişikliğine gitti. İsrail yanlısı Başbakan Janez Jansa liderliğindeki yeni hükümet, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben Gvir ile Bezalel Smotrich'e uygulanan ülkeye giriş yasaklarını kaldırdı. Hükümet ayrıca, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinden yapılan ithalat yasağını ve İsrail ile silah ticareti ve geçişine ilişkin kısa süreli ambargoyu da sonlandırdı.

Hükümet açıklamasında, "Siyasi diyalog ve sessiz diplomasi yoluyla, Orta Doğu'da kalıcı barışa yönelik çabalarda Slovenya'nın rolünü güçlendirmek mümkün olacaktır. Bugünkü karar, Slovenya'nın çıkarlarını, değerlerini ve dış politika hedeflerini doğrudan iletişim kanallarını kapatan adımlar yerine diyalog ve aktif iş birliği yoluyla daha etkin şekilde takip ettiğine dair inancı yansıtmaktadır" denildi.

Jansa hükümeti, geçtiğimiz hafta yemin töreninden yaklaşık 20 dakika sonra hükümet binasındaki Filistin bayrağını indirmişti. - LYUBLYANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim

İran'ın tehdidi işe yaradı, Trump anında geri adım attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serkan Reçber'in Amedspor macerası 8 gün sürdü

Ünlü isim istifa etti, Amedspor macerası sadece 8 gün sürdü
Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti

Ortalığı yine yıkıp geçti!
'Yılın ekonomi yorumcusu' ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi

Ödüllü ekonomist, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Çalıştığı inşaatta iskeleden düşen işçi ağır yaralandı; olay kamerada

Üniversitede kan donduran anlar kamerada
Guirassy'nin abisinden Fenerbahçelileri şoke eden haber

''Bitti'' denen transferde şoke eden gelişme! Abisi her şeyi yalanladı
Erling Haaland, Türkiye formasına hayran kaldı

Milli formamız için yaptığı yorum olay oldu!
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...

İsrail medyasında Erdoğan için atılan manşete bakın