Slovenya, İsrailli yetkililere yönelik yaptırımları kaldırdı

Slovenya'nın yeni hükümeti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben Gvir ile Bezalel Smotrich'e uygulanan ülkeye giriş yasaklarını kaldırdı.

Slovenya'nın yeni hükümeti, İsrail ile ilişkilerde yön değişikliğine gitti. İsrail yanlısı Başbakan Janez Jansa liderliğindeki yeni hükümet, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben Gvir ile Bezalel Smotrich'e uygulanan ülkeye giriş yasaklarını kaldırdı. Hükümet ayrıca, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinden yapılan ithalat yasağını ve İsrail ile silah ticareti ve geçişine ilişkin kısa süreli ambargoyu da sonlandırdı.

Hükümet açıklamasında, "Siyasi diyalog ve sessiz diplomasi yoluyla, Orta Doğu'da kalıcı barışa yönelik çabalarda Slovenya'nın rolünü güçlendirmek mümkün olacaktır. Bugünkü karar, Slovenya'nın çıkarlarını, değerlerini ve dış politika hedeflerini doğrudan iletişim kanallarını kapatan adımlar yerine diyalog ve aktif iş birliği yoluyla daha etkin şekilde takip ettiğine dair inancı yansıtmaktadır" denildi.

Jansa hükümeti, geçtiğimiz hafta yemin töreninden yaklaşık 20 dakika sonra hükümet binasındaki Filistin bayrağını indirmişti. - LYUBLYANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı