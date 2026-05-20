Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon'dan İsrail'in aktivistlere yönelik kötü muamelesine tepki

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu aktivistlere uyguladığı kötü muameleye yönelik tepkiler sürüyor. Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, İsrail'in aktivistlere yönelik muamelesini sert tepki göstererek, "Korkunç, şok edici ve kesinlikle kabul edilemez" dedi.

Fajon, hiçbir ülkenin insanlara işkence etmeye hakkı olmadığını ifade etti. Fajon, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ve İsrail yetkililerinin Küresel Sumud Filosu'ndakilere sergilediği aşağılayıcı davranışların demokratik bir toplumda yeri olmadığını vurgulayarak, "Gazze'ye erişim kolaylaştırılmalı ve İsrail gözaltı merkezlerine uluslararası ziyaretlere gecikmeden izin verilmelidir" dedi. - LYUBLYANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı