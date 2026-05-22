Slovenya'da aşırı sağcı Jansa başbakan seçildi

Slovenya'da aşırı sağcı ve İsrail yanlısı lider Janez Jansa, 90 sandalyeli parlamentoda yapılan kapalı oylamada 51'e karşı 36 oyla onay alarak yeni başbakan oldu. Jansa, Filistin'i tanıma kararını geri çekeceğini ve büyükelçiliği Kudüs'e taşıyacağını açıkladı.

Slovenya Parlamentosu'nda, ülkenin mevcut dış politikasında önemli değişikliklere yol açabileceği değerlendirilen aşırı sağcı lider Janez Jansa'nın başbakan adaylığının oylamaya sunulmasına ilişkin oturum düzenlendi. Jansa, oylama öncesinde parlamentoda yaptığı konuşmada Slovenya'yı "her vatandaşın kendisini güvende ve kabul edilmiş hissettiği, fırsatlar, refah ve adalet ülkesi" haline getirmek istediğini söyledi.

Slovenya'daki siyasi tıkanıklık son buldu

Böylece Slovenya'da 22 Mart'ta gerçekleştirilen genel seçimleri az farkla kazanan eski Başbakan Robert Golob liderliğindeki Özgürlük Hareketi'nin yeterli meclis çoğunluğuna ulaşamamasının ardından yaşanan siyasi tıkanıklık, bu oylama ile son bulmuş oldu.

Mart ayındaki seçimleri kıl payı kaybetmesine rağmen dördüncü kez başbakanlık görevine gelen Sloven Demokrat Partisi (SDS) lideri Jansa'nın adaylığına, SDS milletvekillerinin yanı sıra Yeni Slovenya - Hristiyan Demokratlar (N.Si), Sloven Halk Partisi (SLS), Fokus ve Demokratlar Partisi de destek verdi. Yeni koalisyona, hükümette yer almayacak Resnica temsilcileri de destek verdi.

Jansa'yı destekleyen beş partili merkez sağ koalisyonu, öncelikleri arasında şirketler ve hane halkı için vergi indirimleri, girişimlere ve hızlı büyüyen firmalara destek ve emeklilik sisteminin finansmanına katkı sağlayacak bir fon kurulmasının yer aldığını açıkladı. Koalisyon ayrıca, bürokrasiyi azaltma, yolsuzlukla mücadele ve yerel yönetimlere daha fazla yetki sözü verdi.

15 gün içerisinde yeni kabine listesini parlamentonun onayına sunması beklenen Jansa, başbakan adaylığının onaylanmasının ardından Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar ve yabancı liderlerden tebrik mesajları aldı.

Yabancı liderlerden Jansa'ya tebrik

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Jansa'nın yeniden göreve gelmesi vesilesiyle bir tebrik mesajı yayınlayarak, "ortak zorluklarla başa çıkabilmek için iş birliği yapmayı sabırsızlıkla beklediğini" yazdı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ise, "Jansa'yı Slovenya Başbakanı olarak yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik ediyorum. Avrupa Konseyi'nde sizinle yeniden birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" diye yazdı.

Slovenya'nın İsrail politikasının değişmesi bekleniyor

Jansa'nın başbakan seçilmesiyle birlikte, Slovenya'nın Filistin'i tanımasına öncülük eden eski Başbakan Robert Golob liderliğindeki Özgürlük Hareketi, muhalefete düşmüş oldu. Golob liderliğinde Slovenya, 2024 yılında Filistin'i devlet olarak tanınmanın yanı sıra 2025 yılında İsrail ile silah ticaretini yasaklamış, İsrailli yerleşim bölgelerinden ithalatı durdurmuş ve bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail'i boykot eden ülkeler arasında yer almıştı.

İslamofobik çıkışlarıyla bilinen ve İsrail konusunda eski Başbakan Golob'a nazaran bütünüyle zıt bir politika benimseyen SDS lideri Jansa ise, tekrar göreve gelmesi halinde Slovenya'nın Filistin'i tanıma kararını geri çekeceğini ve Slovenya'nın Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı. - LYUBLYANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

