Slovenya, ABD'nin UCM Yargıçlarına Yaptırım Kararına Karşı AB'ye Başvuracak

Slovenya, ABD'nin UCM Yargıçlarına Yaptırım Kararına Karşı AB'ye Başvuracak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Slovenya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) 4 yargıca uyguladığı yaptırıma tepki gösterdi ve Avrupa Birliği'ne engelleme yasasının yürürlüğe konması için başvuracaklarını açıkladı. Bakanlık, yargı kurumlarına baskı yapılmasına karşı olduklarını vurguladı.

ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) 4 yargıç hakkında verdiği yaptırım karara ilişkin Slovenya Dışişleri Bakanlığı, "karara karşı engelleme yasasının yürürlüğe konmasına ilişkin Avrupa Birliği'ne başvuruda bulunacağız" açıklamasını yaptı.

ABD hükümeti Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) 4 yargıç hakkında yaptırım kararı aldı. Avrupa Birliği'nden (AB) ABD'nin kararına ilişkin tepkiler yükseldi. Slovenya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD'nin ilan ettiği yaptırım kararlarından üzüntü duyulduğu dile getirilirken, yaptırımlardan etkilenen yargıçlardan birinin Slovenya vatandaşı olduğunu bildirildi. Bakanlığın açıklamasında, "Slovenya, yargı kurumlarına baskı yapılmasını ve yargı kararlarına müdahale edilmesini reddediyor. Mahkemeler, hukuk ve adalet çerçevesinde davranmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Slovenya Dışişleri Bakanlığı'ndan, "Mevcut durumda, Slovenya vatandaşı olan yargıcı görevinde destekliyoruz. Bir AB vatandaşının ABD tarafından yaptırıma maruz bırakılması sebebiyle, karara karşı engelleme yasasının yürürlüğe konmasına ilişkin Avrupa Birliği'ne başvuruda bulunacağız" açıklaması yapıldı.

AB Komisyonu ve AB Konseyi'nden eleştiri

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de ABD hükümetinin uyguladığı yaptırım kararının karşısında yer aldığını söyledi. Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Uluslararası Ceza Mahkemesi, dünyanın en ağır suçlarını işleyen insanlardan hesap soruyor ve mağdurlara söz hakkı sunuyor. Baskı altında kalmadan çalışma özgürlüğüne sahip olması gerekli" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ise UCM'nin "uluslararası adaletin yapı taşı" olduğunu söyleyerek bağımsızlığının ve bütünlüğünün korunması gerektiğini belirtti.

Engelleme yasası daha önce de kullanılmıştı

Slovenya'nın gündeme getirdiği, Brüksel yönetiminin hukuka aykırı bulduğu kararların Avrupa Birliği sınırları içinde geçerliliğini yok sayabilecek engelleme yasası kararı, daha önce Washington'un İran ile AB arasındaki ticarete yasak getirmesini istediğinde kullanılmıştı.

Slovenyalı yargıç Beti Hohler'in İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu ile eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığı aktarılmıştı. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris'te kıldı

Vatandaşlara sürpriz oldu! Erdoğan bayram namazını bakın nerede kıldı
Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

Mertens'e fahri vatandaşlık verildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnfaz yasasıyla tahliye olan genç: Babamın da çıkmasını istiyorum

İnfaz yasasıyla tahliye olan genç, Erdoğan'a seslendi: Onu da çıkarın
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

Bayram namazına gelmeyenleri sıcak yataklarından alıp...
Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü

Suudi Arabistan'a gittiği için eleştiriliyordu, Avrupa'ya geri döndü
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Esad rejiminin yıkılmasının ardından Emevi Camii'nde ilk Kurban Bayramı namazı

Esad rejimi sonrası ilk! Yüzlerce kişi akın etti
Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı

Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.