Haberler

Slovakya Başbakanı Fico 1 Mayıs'ta fırında çalıştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Slovakya Başbakanı Robert Fico, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"ne dikkat çekmek için bir fırının gece vardiyasında çalışarak ekmek dağıtımına çıktı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Fico, 1 Mayıs'a dikkat çekmek için bir fırının gece vardiyasında çalışarak ekmek dağıtımına çıktı. Fico, yaptığı açıklamada, "Fırın sahibiyle anlaştım, gerekli bilgilendirmenin ardından önce neyi teslim edeceğimize bakmak için içeri gireceğim, ardından dağıtım şoförüne yardımcı olacağım. Fırının hazırladığı ürünleri teslim edeceğiz" dedi.

"İşimi hakkıyla ve tam anlamıyla yaptığım için gurur duyuyorum"

Fico, dağıtımın sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada ise, "Bitti. Gece vardiyası geride kaldı, çeşit çeşit unlu mamuller dağıtıldı, iş tamamlandı. Bugün, Emek ve Dayanışma Günü'nde, insan çalışmanın ve dürüst bir mesleğin değerini bir kez daha derinden hissediyor. İşimi hakkıyla ve tam anlamıyla yaptığım için gurur duyuyorum" dedi. - BRATİSLAVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan bomba iddia: ABD'nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı

Bu rakam doğruysa Trump savaşa girdiğine bin pişman olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belindeki tabancayı düzeltirken hem kendini hem kasiyeri vurdu

Ölümcül hata anbean kamerada
Herkesin telefonunda var! İşte o yeşil noktanın anlamı

Herkesin telefonunda var! İşte o yeşil noktanın anlamı
Dünya devinden Barış Alper bombası

Ve güle güle Barış Alper! İşte hayranı olan dev takım

Milli takım forma lansmanında Kibariye’yi görünce ağızları açık kaldı

Bir anda karşılarında görünce suratları bu hale geldi

Belindeki tabancayı düzeltirken hem kendini hem kasiyeri vurdu

Ölümcül hata anbean kamerada
Ederson'a Fenerbahçe'nin büyüklüğünü öğretecek darbe takımdan geldi

Fener kariyeri bitiyor!

Japonya'nın yene müdahale sinyali küresel piyasaları sarstı

Piyasaları sarsan Japonya hamlesi