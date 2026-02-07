Haberler

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siyasette "üçüncü yol" arayışı devam ediyor. Saadet, Gelecek ve DEVA Partileri, Yeniden Refah ile işbirliğine yaklaşıyor. Kulislerde, İYİ Parti, Anahtar ve Demokrat Parti'nin de dahil olacağı daha geniş bir ittifak senaryosunun konuşulduğu belirtiliyor.

  • Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin Yeniden Refah Partisi ile işbirliği yapma ihtimali güçleniyor.
  • Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi, İYİ Parti ile ittifaka sıcak bakıyor.
  • Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, görüşmelerin devam edeceğini ve ilerleyen toplantılarda somut başlıkların ele alınacağını açıkladı.

Siyasette "üçüncü yol" tartışmaları yeni bir boyut kazandı. TBMM'de Yeni Yol grubunu oluşturan Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin, Yeniden Refah Partisi (YRP) ile işbirliği yapma ihtimalinin güçlendiği ifade ediliyor. Parti genel başkanlarının, tek çatı altında bir araya gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

HEDEF KARARSIZ SEÇMEN

Oluşturulması planlanan yapının, iktidarla bağını koparmış ancak henüz kime oy vereceğine karar verememiş seçmeni tek çatı altında toplaması hedefleniyor. Bu siyasi oluşumun, ilerleyen süreçte seçim ittifakıyla daha da genişletilmesi planlanıyor.

KULİSLERDE YENİ TEMASLAR

Siyasi kulislerde, söz konusu partilerin İyi Parti, Anahtar Parti ve Demokrat Parti ile de temaslarını sürdürdüğü konuşuluyor. Görüşmelerin yalnızca parlamento aritmetiğiyle sınırlı kalmayacağı, seçim sürecine dönük daha kapsamlı bir işbirliği zemini arandığı belirtiliyor.

MİLLİ GÖRÜŞ-İYİ PARTİ YAKINLAŞMASI

Saadet Partisi ile Yeniden Refah Partisi'nin, İYİ Parti ile ittifaka sıcak baktığı ifade ediliyor. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, 1991 yılında Refah Partisi, Milliyetçi Çalışma Partisi ve Islahatçı Demokrasi Partisi arasında kurulan ittifakı hatırlatarak, "Milli Görüş-İYİ Parti ittifakı olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

LİDERLERDEN DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

Cumhuriyet'in haberine göre, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, görüşmelerin devam edeceğini ve ilerleyen toplantılarda somut başlıkların ele alınacağını açıkladı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise, "Sağ merkez siyaseti yeniden ayağa kaldırabilmek için bir birlik meşalesi yakacağım" sözleriyle işbirliğine açık mesaj verdi. Genel başkanlar düzeyindeki temasların yanı sıra, il başkanlıkları seviyesinde de görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI DETAYI

Üçüncü yol arayışındaki bazı partilerin genel başkanlarının cumhurbaşkanı adayı olacaklarını açıklamış olması, kurulacak ittifakın yalnızca cumhurbaşkanlığı seçimiyle sınırlı kalmayacağını ve parlamento seçimlerini de kapsayacak şekilde şekillenebileceğini gösteriyor.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı

Trump'tan dünyayı etkileyecek karar! Kararnameyi imzaladı
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik

Araç alacaklara müjde! Vatandaşı zorlayan şart kaldırıldı
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi

Aylar sonra bakın nerede görüntülendi! İşte son hali
İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri

İki ilden peş peşe şüpheli ölümler
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıÜmit Aytekin:

Aranızda 1 tane adam seçebilirseniz seçime kadar olur belki

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLeven Ergün:

AZİZ NESİN TESPİTLERİ YAPTIĞINDA AYKÜ İTHALATI YAPILMALIYDI

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Balıkesir'de korkutan deprem

Neredeyse her gün sallanan ilçede korkutan deprem
Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı

6'sı aynı aileden 11 kişi apar topar hastaneye kaldırıldı
Birlikte kafede oturduğu arkadaşını silahla vurduktan sonra kayıplara karıştı

Yediler, içtiler, karnı doyan silahına davrandı! Kafede kurşun yağmuru
'Tuvalet çukuru kazıyoruz' dediler ama amaçları bambaşka çıktı

"Tuvalet çukuru kazıyoruz" dediler ama amaçları bambaşka çıktı
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu

Galatasaray'ın yıldızı yine 'takip'te! Ünlü sunucuya yakın markaj
Balıkesir'de korkutan deprem

Neredeyse her gün sallanan ilçede korkutan deprem
Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı

6'sı aynı aileden 11 kişi apar topar hastaneye kaldırıldı
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı

13 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Olayın altından iğrençlik çıktı