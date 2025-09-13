'Siyasetin sessiz kalemi' aramızdan ayrıldı! Hamdi Kılıç kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Hamdi Kılıç yaşamını yitirdi. Kılıç'ın vefatını, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Cemil Ertem, sosyal medya hesabından duyurdu.

Ertem paylaşımında, "Değerli mesai arkadaşımız, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç'ı kaybettik. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine Allah'tan sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

SİYASETİN GİZLİ KALEMİ

Türk siyasetinde perde arkasında kalmış ancak etkisi büyük isimlerden biri olarak tanımlanan Kılıç, uzun yıllar boyunca birçok siyasetçiye danışmanlık yaptı. Özellikle yazılı siyasi metinler ve konuşma içeriklerinin hazırlanmasında uzmanlaşan Kılıç, kamuoyunda çok görünmese de siyaset çevrelerinde yakından tanınıyordu.

BAHÇELİ VE YILMAZ İÇİN METİNLER YAZDI

Kılıç, geçmişte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın konuşma metinlerini hazırlayan isim olmuştu.

ERDOĞAN'IN STRATEJİK KONUŞMALARININ MİMARI

Uzun süredir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında görev alan Kılıç, başdanışman sıfatıyla Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çalışıyor ve Erdoğan'ın kritik açıklamalarına yön veren metinlerin hazırlanmasında aktif rol alıyordu.

GAZETECİ KİMLİĞİYLE TANINIYORDU

Gazeteci kökenli olan Hamdi Kılıç, Yeni Düşünce, Yeni Hafta, Gündüz ve Hergün gazetelerinde yöneticilik yaptı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Kılıç, Gazi ve Selçuk üniversitelerinde "Siyasal İletişim" dersleri verdi. Kılıç, evli ve üç çocuk babasıydı.