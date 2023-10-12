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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde muhtarlarla toplantı yapıldı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde muhtarlarla toplantı yapıldı. Hükümet Konağı Konferans Salonu'nda Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş başkanlığındaki toplantıya, mahalle ve köy muhtarları ile kurum amirleri katıldı. Toplantıda köy ve mahallelerdeki sorunlar görüşüldü. Diğer yandan Kaymakam Açıkbaş, ilçede kurulan halk pazarını gezerek, esnafla bir araya geldi.