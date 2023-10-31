Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Şişli Meslek Yüksek Okulu'na devredilen taşınmazların belediyeye iadesi için sulh görüşmeleri yapmak üzere belediye meclisini olağanüstü topladı. Keskin, davalı tarafın sulh görüşmesi talebinde bulunduğunu ve meclisin desteğini almak istediğini belirtti.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Şişli Meslek Yüksek Okulu'na ait taşınmazların iadesi için sulh görüşmeleri yapacak

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, 2012'de Eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün mütevelli heyetinde bulunduğu Şişli Meslek Yüksek Okulu'na devredilen 3 ayrı taşınmazın, belediyeye iadesi için açılan davalarda, davalı taraf ile sulh görüşmeleri yapmak için meclisi olağanüstü topladı.

Şişli Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Keskin, 2012'de Şişli Meslek Yüksek Okuluna devredilen ve belediyeye ait olan taşınmazların geri alınması sürecini hızlandırmak amacıyla toplandıklarını söyledi.

Keskin, hakkında çıkan "Şişli'nin mallarını geri almaktan vazgeçti" haberlerinin asılsız olduğunu belirterek, "Bu yalanları üretenler, yazanlar, bunları yayanlar ya beni hiç tanımıyorlar ya da çok ahlaksızlar." dedi.

Davalı taraf sulh görüşmesi istedi

Seçim kampanyası süresince Şişli'nin mülklerinin ilçe halkına iade edilmesi için çalışacağı yönünde verdiği sözlerin bugün de arkasında olduğunu dile getiren Keskin, davalı tarafın sulh görüşmesi talebinde bulunduğunu kaydetti.

Keskin, belediye başkanı olarak bu görüşmeyi yapmaya yetkisinin bulunduğunu ancak amacının katılımcı demokrasi anlayışı gereği meclisi bu konuda bilgilendirmek ve desteğini alıp hareket etmek olduğunu bildirdi.

Şişli Belediye Başkanı Keskin'in konuşmasının ardından teklif, hukuk komisyonuna iletildi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan komisyon, sulh görüşmeleri yapmak üzere Belediye Başkanı Keskin'e yetki verilmesinin komisyonca uygun görüldüğünü duyurdu.

Oylamaya geçmeden önce CHP ve AK Partili üyeler söz alarak, görüşlerini açıkladı.

CHP'li bazı meclis üyeleri, ortada kazanılmasına kesin gözüyle bakılan davalar olduğunu ifade ederek, sulh görüşmelerine gerek olmadığını dile getirdi.

CHP Şişli Meclis Üyesi Hakan Aka, bugünkü değerinin 600 milyon doları geçtiğini belirttiği taşınmazların geri alınmasından sonra kullanım bedellerinin de tahsil edilmesi gerektiğini belirtti.

AK Parti grubu adına konuşan Meclis Üyesi Eyüp Çakar ise 2019'daki oylamada taşınmazların ilçe halkına geri kazandırılması için "evet" oyu verdiklerini ifade etti.

Açılan davaların olumlu neticeleneceği yönünde grup olarak görüş birliğine vardıklarını, bu nedenle de sulh görüşmesi yapılması kararına katılmadıklarını aktaran Çakar, davalı tarafın davayı kabul edip çekilmesini talep etti.

Hukuk Komisyonu Başkanı CHP'li Seval Adalı, söz konusu görüşmenin davadan feragat edileceği anlama gelmediğini ifade ederek, "Türkiye'de yargılamalar çok uzun sürüyor. Artık o noktaya gelecek ki belki 10 yıl sonra biz bu taşınmazları geri almış olacağız. Biz de diyoruz ki gecikmiş adalet, adalet değildir. Şayet bugün bize bu maddeyi geri vermek üzere bir sonuca bağlanırsak neden dava sonucunu bekleyelim?" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, Belediye Başkanı Keskin'in taşınmazların iadesi konusunda davalı taraf ile sulh görüşmeleri yapmasına yönelik yetki verilmesi oy çokluğu ile kararlaştırıldı.