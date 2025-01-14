Üye Girişi
Haberler
Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi

Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir

Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike
Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez

Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu

Bir gün önce taşındıkları eve gelen genç kız dehşeti yaşadı

Sisi ve Biden, Gazze'deki Ateşkes Müzakerelerini Görüştü

Sisi ve Biden, Gazze'deki Ateşkes Müzakerelerini Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Joe Biden, yaptıkları telefon görüşmesinde Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına yönelik çabaları ele aldı. Müzakerelerin önemine değinerek, tarafların esneklik göstermesi gerektiğini vurguladılar.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Joe Biden, yaptıkları telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin devam eden çabaları ele aldı.

İsrail ve Hamas, arasında esir takasını içeren Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin müzakereler devam ediyor. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Joe Biden, yaptıkları telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin devam eden "yoğun arabuluculuk çabalarını" ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sisi'nin hem İsrail'in hem de Hamas'ın bir anlaşmaya varmak için gereken esnekliği göstermesi gerektiğini vurguladığı belirtildi. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Eski sevgiliden canlı yayında mide bulandıran tehdit
img

Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
img

Hadise aşk sarhoşu! İlk paylaşım geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar

"Onların da suyu ısındı, yakında ortaya çıkacak"
Halil Ergün, Bedia Ener'in cenazesine gitmeyen Yaprak Dökümü oyuncularına sitem etti

Halil Ergün'den cenazeye gitmeyen Yaprak Dökümü oyuncularına sitem!
Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası

Menzil Cemaati'nde büyük kavga! Taşlar sopalar havada uçuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı da Menzil Cemaati'ndeki tansiyonu düşürmedi

Erdoğan'ın uyarısına rağmen kavgaya devam ediyorlar
Bakan Işıkhan'dan yüz binlerin beklediği 'kademeli emeklilik' ile ilgili açıklama

Kademeli Emeklilik geliyor mu? Bakan Işıkhan açıkladı!
Mehmet Ali Erbil'in yayınında mide bulandıran tehdit: Bu gece başka bir erkekle olacağım

Eski sevgiliden canlı yayında mide bulandıran tehdit

Son Dakika Haberleri

Ankara elektrik kesintisi! 15 Ocak Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 15 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 15 Ocak Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Edirne okullar tatil mi15 Ocak Çarşamba (EDİRNE VALİLİĞİ SON DAKİKA)? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 15 Ocak Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 15 Ocak Sultanbeyli, Pendik, Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 15 Ocak Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 15 Ocak Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 15 Ocak Akhisar, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 15 Ocak Şehitkamil, Nizip, İslahiye elektrik kesintisi listesi 15 Ocak Salı 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 15 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.