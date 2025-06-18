Sırrı Süreyya Önder sonrası İmralı heyetinin yeni üyesi belli oldu

İmralı Heyeti'nde görev alan Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından heyete kimin dahil olacağı merak konusu olmuştu.

Dem Parti yetkilileri yürüttükleri müzakereler sonucunda Mardin Milletvekili ve önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın heyete dahil olmasına karar verdi.

SON ZİYARET 18 MAYIS'TA YAPILDI

İmralı heyeti ilk olarak DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşuyordu. Daha sonra heyete Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Özgür Erol da dahil edilmişti. Heyet, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la son görüşmesini 18 Mayıs'ta gerçekleştirmişti.

MİTHAT SANCAR KİMDİR?

Mithat Sancar, 1963 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde Arap kökenli bir ailede doğmuş bir akademisyen, hukuk profesörü, yazar ve siyasetçidir. Diyarbakır Öğretmen Lisesi'ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi?Hukuk Fakültesi'ne girmiştir. 1995'te "Temel Hakların Yorumu" teziyle doktorasını, 1999'da "Hukuk Devleti" teziyle doçentliğini almıştır. 2007 yılında profesör unvanını alarak Ankara Üniversitesi'nde hukuk profesörü oldu. Ayrıca Habermas'ın "Kamu İletişiminin Yapısal Dönüşümü" eserini Türkçe'ye çevirenlerden biridir.

BirGün, Taraf, Milliyet gibi gazetelerde köşe yazarlığı yaptı; hukuk, siyaset bilimi ve insan hakları üzerine dergilerde makaleler yayınladı. 2013'te "Akil İnsanlar" Komisyonu'nda Marmara Bölgesi temsilciliği yaptı. 7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP'den Mardin milletvekili seçildi; Kasım 2015 ve 2018 seçimlerinde yeniden parlamentoya girdi. 20 Şubat 2018–23 Şubat 2020 arası TBMM Başkanvekilliği yaptı. 23 Şubat 2020'de HDP eş genel başkanı seçildi; bu görevini 27 Ağustos 2023'e kadar sürdürdü. Mithat Sancar, Türkan Sancar ile evlidir. Arapça, Kürtçe, Türkçe yanında Almanca ve İngilizce bilmektedir. Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın akrabasıdır