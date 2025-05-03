Sırrı Süreyya Önder'in Cenazesi Pazartesi Günü Defnedilecek
DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninin 5 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Anma Töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde, cenaze namazı ise Şişli Camisi'nde kılınacak. Önder'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
CENAZE PAZARTESİ GÜNÜ DEFNEDİLECEK
Dem Parti'den yapılan açıklamada, Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinin 5 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi. İlk olarak Atatürk Kültür Merkezi'nde Anma Töreni, ardından Şişli Camisi'nde cenaze namazı kılınacağı aktarılan açıklamada, Önder'in cenazesinin Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika