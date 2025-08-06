Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik Görevden Alındı

Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik Görevden Alındı
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Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu, Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik'i mahkeme kararı doğrultusunda görevden aldı. Dodik, 1 yıl hapis cezası ve 6 yıl siyasi yasak cezasıyla karşı karşıya. Karar, itiraz süresi dolduktan sonra yürürlüğe girecek.

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu, ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik'i görevden aldı.

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu, temyiz mahkemesinin Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik'e verilen 1 yıl hapis ve 6 yıl tüm siyasi faaliyetlerden men cezasını onamasının ardından toplandı. Komisyon, oy birliğiyle ayrılıkçı Sırp liderin görevden alınmasına karar verdi. Dodik'in karara itiraz hakkının bulunduğu, 90 gün sonra erken seçim yapılacağı belirtildi. Dodik'in görevden alınması kararı, itiraz süresinin dolmasının ardından yürürlüğe girecek.

Dodik'in avukatları, kararın uygulanmasının ertelenmesi için geçici bir tedbir talep edeceklerini ve Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını duyurdu.

Bosna Hersek'teki siyasi kriz

Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi, 2023 yılında Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'in kararlarının Sırp Cumhuriyeti Resmi Gazetesi'nde yayınlanmamasına yönelik karar almıştı. Yüksek Temsilci Schmidt'i "Alman turist" olarak tanımlayarak meşru yetkisi olmadığını savunan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodi aleyhinde aynı yıl Yüksek Temsilcilik Ofisi kararlarına saygı göstermediği gerekçesiyle dava açılmıştı. Dodik, geçtiğimiz Şubat ayında Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'in kararlarını uygulamayı reddettiği suçlamasıyla yargılandığı davada 1 yıl hapis ve 6 yıl boyunca siyasi görevinden uzaklaştırma cezasına çarptırılmıştı. Bosna Hersek Temyiz Mahkemesi, geçtiğimiz Cuma günü Bosnalı ayrılıkçı Sırp lidere verilen cezayı onamıştı.

Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği, ülkede barış anlaşmasının uygulanmasını denetliyor. 1995'te Bosna Savaşı'nı sona erdiren Dayton Barış Anlaşması, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisine ülkede karar alma ve yasa değiştirme yetkisi veriyor. - SARAYBOSNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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