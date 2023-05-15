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Şırnaklı Tatar ailesinden 4 kardeş 4 farklı partiden aday olmuştu! Kazanan yalnızca AK Partili Arslan Tatar oldu

Politika Haberleri

Şırnaklı Tatar ailesinde 4 kardeş 4 farklı partiden milletvekili adayı olmuştu. Seçim sonuçlarına göre 4 kardeşten yalnızca AK Parti'den aday olan Arslan Tatar milletvekili oldu.

28. Dönem Milletvekili Seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü tamamlandı. Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre partilerin Meclis'e gönderdiği milletvekilleri de belli oldu.

Şırnaklı Tatar ailesinden 4 kardeş 4 farklı partiden aday olmuştu! Kazanan yalnızca AK Partili Arslan Tatar oldu

4 KARDEŞ 4 FARKLI PARTİDEN ADAY OLMUŞTU

Şırnak'ta aynı aileden Sabri Tatar, Yeniden Refah Partisi'nden, Arslan Tatar AK Parti'den, MHP Şırnak İl Başkanı Halil Tatar MHP'den ve Mahmut Tatar ise Zafer Partisi'nden milletvekili aday olmuştu.

Şırnaklı Tatar ailesinden 4 kardeş 4 farklı partiden aday olmuştu! Kazanan yalnızca AK Partili Arslan Tatar oldu

ARSLAN TATAR MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

Tatar ailesinden seçime giren 4 kardeşten vekillik kazanan yalnızca AK Partili Arslan Tatar oldu.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

14 Mayıs Seçimi Seçim 2023 14 Mayıs Şırnak Politika Güncel Haberler

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