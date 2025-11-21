Şırnak'ta Yaşanan Elektrik Kesintileri Meclis Gündeminde

DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, Şırnak'ta bazı bölgelerde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin, "Bu kesintinin derhal son bulması, zarar gören yurttaşların maddi kayıplarının tazmin edilmesi gerekiyor." dedi.

İrmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bir elektrik dağıtım şirketinin Şırnak'ta "haksız tutumlarda" bulunduğunu iddia etti.

Kentin Kumçatı Beldesi Atatürk Mahallesi'nde 10 gündür elektrik kesintisi olduğunu öne süren İrmez, "Halk perişan, şikayetçi, ne yapacağını hakikaten bilmiyor. Tüm ilgililere sesini duyurmaya çalışan bir mahallemiz ve 10 gün boyunca bir mahalleyi elektriksiz bırakmak 'teknik bir aksaklıkla' açıklanabilecek bir durum değil." dedi.

Elektrik kesintisinin sadece bu mahallede değil, farklı mahalle, köy ve beldelerde yaşandığını ileri süren İrmez, şöyle konuştu:

"Halkımız bu zulmü hak etmiyor, kabul etmiyor ve biz de kabul etmiyoruz. Biz çok net bir şekilde ifade ediyoruz ki, enerjiye erişim hakkı bir lütuf değildir. Devletin yurttaşına karşı bir sorumluğudur. Bu kesintinin derhal son bulması, zarar gören yurttaşların maddi kayıplarının tazmin edilmesi gerekiyor. Atatürk Mahallesi başta olmak üzere, DEDAŞ halka yaşattığı bu zulümden vazgeçsin, elektrik kesintisi bir an önce son bulsun."