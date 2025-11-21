Haberler

Şırnak'ta Yaşanan Elektrik Kesintileri Meclis Gündeminde

Şırnak'ta Yaşanan Elektrik Kesintileri Meclis Gündeminde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, elektrik kesintilerinin sorununa dikkat çekerek, şikayetlerini Meclis'te dile getirdi. İrmez, kesintilerin sona ermesi ve zarar gören vatandaşların tazmin edilmesi gerektiğini vurguladı.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, Şırnak'ta bazı bölgelerde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin, "Bu kesintinin derhal son bulması, zarar gören yurttaşların maddi kayıplarının tazmin edilmesi gerekiyor." dedi.

İrmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bir elektrik dağıtım şirketinin Şırnak'ta "haksız tutumlarda" bulunduğunu iddia etti.

Kentin Kumçatı Beldesi Atatürk Mahallesi'nde 10 gündür elektrik kesintisi olduğunu öne süren İrmez, "Halk perişan, şikayetçi, ne yapacağını hakikaten bilmiyor. Tüm ilgililere sesini duyurmaya çalışan bir mahallemiz ve 10 gün boyunca bir mahalleyi elektriksiz bırakmak 'teknik bir aksaklıkla' açıklanabilecek bir durum değil." dedi.

Elektrik kesintisinin sadece bu mahallede değil, farklı mahalle, köy ve beldelerde yaşandığını ileri süren İrmez, şöyle konuştu:

"Halkımız bu zulmü hak etmiyor, kabul etmiyor ve biz de kabul etmiyoruz. Biz çok net bir şekilde ifade ediyoruz ki, enerjiye erişim hakkı bir lütuf değildir. Devletin yurttaşına karşı bir sorumluğudur. Bu kesintinin derhal son bulması, zarar gören yurttaşların maddi kayıplarının tazmin edilmesi gerekiyor. Atatürk Mahallesi başta olmak üzere, DEDAŞ halka yaşattığı bu zulümden vazgeçsin, elektrik kesintisi bir an önce son bulsun."

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Politika
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun ailesi sessizliğini bozdu: Eldeki tek delil...

Acılı aile sessizliğini bozdu! Eldeki tek delil...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti: Kanıma dokunuyor

İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
Taraftarlar havalara uçacak! Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi

Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi
Eski Fenerbahçeliden çok konuşulacak itiraf: Kar maskesi takıp Trabzonspor maçlarına giderdim

Eski Fenerbahçeliden çok konuşulacak itiraf: Ben Trabzonsporluyum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.